“Que personagem mais desagradável”: estrangeiro teimoso causou irritação ao evadir a passagem do metrô

“Eu viajo no Transantiago todos os dias e TODOS OS DIAS VEJO VENEZUELANOS NÃO PAGANDO A PASSAGEM. Já temos problemas suficientes com os chilenos que evadem, por que temos que suportar a praga venezuelana?” Com essas palavras, uma internauta viralizou um momento tenso que ocorreu no Metropolitano de Santiago, depois que um estrangeiro foi retirado por um guarda do vagão do metrô.

ANÚNCIO

Nas imagens, vemos o funcionário pedindo ao evasor que descesse do trem, mas ele estava ignorando, questionando a autoridade do responsável pela segurança.

"Você não é polícia. Quem disse que você é polícia? Você gosta de arrumar problemas", dizia o homem de forma arrogante, enquanto tentava passar-lhe uma nota de mil pesos como pagamento.

A situação causou grande irritação entre os passageiros, que sofreram atrasos em suas viagens devido à ação do homem, que se recusava a sair.

"Deja, irmão, estou te gravando, irmão. Me diga, o que eu fiz? Estou te roubando? O que eu roubei? Eu não fiz nada, só pedi permissão, não paguei a passagem, não tenho dinheiro para a passagem e olha como você está rasgando minhas roupas", dizia de forma desafiadora.

"Desce, por favor, ou você será preso", pediu o guarda, segurando-o pelo colarinho da camiseta, que já estava prestes a rasgar.

Passageiros e internautas indignados contra evasor

Embora o vídeo não mostre o desfecho, a situação indignou tanto os passageiros quanto os internautas, que criticaram o comportamento do homem, que se recusava a reconhecer que estava cometendo uma falta e tinha a esperança de que seu ato ficasse impune.

“Acostumado a não pagar! E não apenas os venezuelanos, são todos, incluindo os nossos compatriotas”, “Sim, já bastava os chilenos que não pagam para que ainda venham os venezuelanos praga viver de graça”, “E ainda tem a cara de pau de reclamar o venezuelano desgraçado. Sim, cara, tudo isso por uma passagem. Tomara que tivéssemos guardas armados e com autoridade para expulsá-los do metrô a pontapés”, “Que personagem mais desagradável o evasor”, foram algumas das reclamações contra ele.