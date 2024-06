“Sinais sutis de estresse”: novo estudo sobre comportamento de cães freia uma prática comum entre os amantes de cães

De acordo com uma pesquisa realizada pelo “Cork Pet Behaviour Centre” da Irlanda, os cães se sentem desconfortáveis com abraços

É por essência uma das práticas mais comuns com as quais os amantes de cães demonstram carinho aos seus queridos, um abraço doce e prolongado para mostrar o amor que sentem por eles, uma ação que, no entanto, de acordo com um estudo revelador realizado pelo “Cork Pet Behaviour Centre” da Irlanda, não seria a melhor forma de se relacionar com eles.

Porquê? Porque as descobertas do estudo feito pelo centro de pesquisa irlandês revelaram que uma grande porcentagem de cães não gosta desse tipo de contato físico, pois "os estressaria e causaria ansiedade" porque tal aproximação "não agrada" aos animais.

Reação adversa dos cães

Foram analisadas um total de 250 fotografias e cerca de 80 vídeos neste estudo, que revelou que 81,6% dos cães "mostravam sinais de estresse, como afastar a cabeça, fechar os olhos, baixar as orelhas e/ou lamber os lábios", conforme relatado pela latercera.com.

O amplo percentual de reações adversas ao comportamento humano comum de oferecer carinho aos seus animais de estimação contrasta com um mínimo de 7,6% de cães que pareciam "estar confortáveis" ao serem abraçados por seus donos.

Números que mostram que "68,25% dos cães evitavam o contato visual e viravam a cabeça, outros 43,75% lambiam os lábios ou o nariz, 81,25% piscavam frequentemente e 42,5% ofegavam". Como se isso não fosse evidência suficiente, o estudo detectou que "67,5% exibiam um comportamento prévio a morder o humano que os abraçava".

As descobertas do estudo foram confirmadas por outros especialistas, incluindo a especialista em comportamento canino da "Battersa Dogs & Cats Home", Claire Matthews, que afirmou que "um abraço pode ser uma saudação social normal para os humanos, mas não é para um cão".

"Os sinais sutis de estresse podem passar despercebidos quando se abraça o animal de estimação, e isso poderia provocar uma reação negativa. É importante reconhecer quando o seu cão está desconfortável", concluiu.