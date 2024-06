Mulher vandaliza caminhonete por ter estacionado na entrada de sua casa e viraliza; veja o vídeo

A Cidade do México é a metrópole mais importante do México; dia após dia, milhões de cidadãos saem de suas casas para diversos destinos, mas qual é a melhor forma de se locomover? Embora haja uma grande variedade de opções, algumas pessoas ainda optam por usar o carro. Além do custo da gasolina, das peças de reposição e dos constantes furtos, os motoristas também enfrentam problemas como encontrar um lugar para estacionar.

ANÚNCIO

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que uma mulher pintou uma caminhonete porque estava estacionada na entrada de sua casa. No vídeo de poucos segundos, é possível ver como a insatisfeita pegou uma lata de tinta e começou a vandalizar o veículo.

Brenda, nome da afetada, postou a seguinte mensagem: "Me ajudem a tornar viral a louca de Alamos, pintou minha caminhonete porque disse que estava bloqueando sua entrada". Em um segundo vídeo, a usuária mostrou como ficou seu veículo após o "grafite" da vizinha.

Com base no Regulamento de Trânsito da Cidade do México, especificamente no Artigo 29, é legal estacionar na via pública, desde que não "represente uma afetação ao deslocamento de pedestres e circulação de veículos", ou obstrua a entrada ou saída de uma garagem, no entanto, também não é permitido danificar carros ou propriedade alheia como parte de "vingança".

Até agora, a gravação dos acontecimentos tem milhares de reproduções nas redes sociais, onde se podem ler comentários como "Essas pessoas acham que são donas da rua toda", "Depois reclamam quando quebram seu carro... E depois estão processando... O melhor é que tem vídeo e dá para ver a cara enrugada" ou "Se vai fazer isso, por que entra rápido em casa , tem medo de que o dono do carro chegue?".