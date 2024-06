Viral: a quantidade de assentos que este cachorro precisou para viajar de avião

As mascotes são consideradas um membro da família. Por isso, este homem não pensou duas vezes em viajar com seu enorme cachorro e proporcionar-lhe todo o conforto em um avião, como qualquer outro passageiro.

A história que se tornou viral nas redes sociais também gerou elogios ao dono do cachorro, que decidiu pagar por três assentos para levar seu grande dinamarquês, uma raça caracterizada por seu grande tamanho.

Todos os olhares se voltaram para o enorme cão, que embarcou na aeronave com total confiança e acompanhado pelo seu dono. Já no interior do avião, ele ficou deitado, às vezes sentado, mas permaneceu calmo e desfrutando do voo diante das expressões de surpresa dos outros passageiros.

Os amantes de animais de estimação também apoiaram o tratamento ao cão de grande porte. "Pago extra para sentar perto de um cachorrinho", "Melhor comportado do que muitas crianças", "Aaaaaaa pagaria milhões para sentar perto desse anjo" comentaram.

As histórias sobre animais de estimação são das mais populares nas redes sociais. Enquanto alguns desfrutam da presença de cães a bordo de um avião, foi divulgada a história de um casal que exigiu o reembolso do custo de suas passagens após ter que compartilhar o voo com um cão que roncava e soltava gases.

Segundo vários meios de comunicação, foi um voo de pelo menos 13 horas onde o cão de assistência não parou de fazer barulho. A companhia aérea ofereceu vouchers como compensação, mas os afetados pediram o reembolso de seus bilhetes.