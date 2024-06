Chocante: jovem teve que passar por uma cirurgia cardíaca por “roer” as unhas

Ele fez uma cirurgia cardíaca por roer as unhas

Roer as unhas é um hábito que muitas pessoas têm em todo o mundo. E agora, com um caso em particular, descobriu-se que não é apenas uma questão estética, mas também pode causar doenças graves.

Um jovem espanhol se tornou viral ao contar sua história. Foi submetido a uma cirurgia de coração aberto, tudo porque ele "roía as unhas".

O testemunho é dado pelo meio Antena 3, onde Mario relatou que estava com seus amigos quando de repente começou a se sentir mal. Ele foi a um serviço de emergência e lá lhe disseram que estava com amigdalite.

Ele voltou para casa com os medicamentos para tratar a infecção, mas piorou, apresentando febre e paralisia em uma perna.

Não era amigdalite

Ele teve que voltar ao centro de saúde, pois na verdade estava sofrendo os efeitos de uma bactéria que entrou em seu organismo por roer as unhas.

O nome da bactéria é staphylococcus aureus, que se infiltrou no seu corpo e se alojou na válvula mitral do seu coração. Isso causou embolias no cérebro, rins e baço. Finalmente, o nódulo ficou tão grande que Mario teve que passar por uma cirurgia de coração aberto para substituir a válvula.

Esta bactéria é a mais perigosa de todas as estafilococos, dos quais existem muitos tipos. Essas bactérias gram-positivas em forma de esfera (cocos) frequentemente causam infecções na pele, mas podem causar pneumonia, infecções nas válvulas cardíacas e infecções ósseas, podendo ser resistentes ao tratamento com alguns antibióticos.

“É um erro que muitos cometem”

Mario contou ao referido meio de comunicação que, apesar de ter passado pela cirurgia e ter tido que enfrentar meses de recuperação, ele admite que não parou de roer as unhas e até hoje mantém esse hábito.

E claro, se define como uma pessoa muito nervosa que coloca muito as mãos na boca, algo que não gostaria de fazer. “É um erro que muitos cometem”, afirma.