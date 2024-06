Cão herói corre seis quilômetros e salva dono após acidente

Enquanto Brandon Garrett estava preso em uma ravina no Oregon, seu cachorro Blue, um galgo, estava correndo em busca de ajuda. Com vidro no focinho, Blue percorreu cerca de seis quilômetros até chegar a um acampamento onde Brandon deveria encontrar um amigo. Este amigo, que já esperava por Brandon há algumas horas, percebeu que algo estava errado ao ver o estado do cachorro.

A aparição de Blue levou os familiares e amigos de Brandon a organizarem uma busca por ele na noite de 2 de junho e na manhã seguinte. Brandon foi encontrado pelo irmão, Tyree Garrett, que avistou a caminhonete do irmão na ravina e contatou o escritório do xerife, que, com a ajuda de outras autoridades, resgatou Brandon.

O acidente e o resgate

Brandon, de 62 anos, estava dirigindo no leste do Oregon, próximo à fronteira com Idaho, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e despencou em um barranco. Após o acidente, ele rastejou cerca de 100 metros de sua caminhonete e passou a noite perto de um córrego na ravina. Imagens fornecidas pelo escritório do xerife mostraram a caminhonete de Brandon tombada ao lado do córrego, cercada por árvores e vegetação densa.

Tyree Garrett encontrou o veículo do irmão na manhã seguinte, após procurar em áreas próximas ao córrego que não eram visíveis da estrada. Ele viu os cães feridos deitados perto do veículo e chamou pelo irmão, mas não obteve resposta imediata. “Meu coração parou. Pensei que meu irmão havia partido para sempre”, disse Tyree.

Foto: Reprodução

A chuva intensa e o frio daquela noite tornaram a situação ainda mais desafiadora para Brandon, que estava sem condições de se mover. A ravina íngreme e de difícil acesso sem equipamento de rapel obrigou Tyree a procurar ajuda. Ele dirigiu até conseguir sinal no celular e ligou para o escritório do xerife.

Os socorristas chegaram e ouviram os gritos de Brandon pedindo ajuda. Voluntários do Distrito de Proteção contra Incêndios Rurais de Pine Valley e trabalhadores do Serviço Florestal dos EUA usaram motosserras para abrir caminho até a equipe de busca e resgate. Brandon foi colocado em uma cesta de resgate, que foi içada com a ajuda de cordas pela ravina.

Brandon foi levado de ambulância e, posteriormente, transportado de helicóptero para um hospital próximo. “Ele fraturou o tornozelo e está muito machucado. Vai levar um tempo para ele se recuperar, considerando a idade dele”, disse Tyree ao The New York Times.

A lealdade dos cães

Brandon estava viajando com outros três cães, além de Blue, que foram encontrados vivos nas proximidades. Um dos cães passou por uma cirurgia devido a um quadril quebrado e ferimentos no fêmur, enquanto outro quebrou a perna em dois lugares.

A história de Brandon Garrett e seu cachorro Blue é um testemunho emocionante da lealdade e do instinto de sobrevivência dos animais. Blue não apenas enfrentou dificuldades físicas ao correr por seis quilômetros com vidro no focinho, mas também desempenhou um papel crucial em salvar a vida de seu dono, alertando os amigos e a família para a emergência.

Fonte: O Globo