Amor duradouro: Idosos comemoram 74º Dia dos Namorados juntos

Cely Miranda de Freitas, de 94 anos, e Franklin Silva Freitas, de 100 anos, são um exemplo de amor duradouro. Residentes do bairro Céu Azul, na Região Norte de Belo Horizonte, eles estão comemorando seu 74º Dia dos Namorados juntos. Além disso, no próximo sábado, dia 15, celebrarão 74 anos de casamento, uma marca que poucos casais conseguem alcançar.

ANÚNCIO

A história desse casal é uma inspiração para muitos. Juntos desde 1950, eles construíram uma família grande e amorosa, com 12 filhos, 20 netos e sete bisnetos. Quando questionados sobre o segredo de um relacionamento tão longo e feliz, ambos respondem sem hesitação: respeito. “Tem que respeitar o outro, né? Concordar, ter união no que vai fazer, os dois concordarem sempre. [Ter] diálogo um com o outro”, aconselha dona Cely.

Uma vida de superação e amor

A história de vida de Cely e Franklin começou em estados diferentes. Ela nasceu no interior do Rio de Janeiro e o marido na Bahia. Os dois se encontraram pela primeira vez em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, quando ainda eram adolescentes. O amado teve que se afastar para servir ao exército, mas retornou para a cidade, onde os dois se reaproximaram e começaram a namorar.

Foto: Projeto Nonagenárias

Eles se casaram em 1950, ano em que comemoraram o primeiro Dia dos Namorados juntos, uma data que havia sido instituída no Brasil apenas dois anos antes. Cely tinha 20 anos e Franklin 26. Tiveram todos os seus filhos em Governador Valadares, onde ela trabalhava como lavadeira no Rio Doce. Em 1979, uma enchente devastou sua casa, mas, apesar das dificuldades, o amor e a união do casal os mantiveram firmes.

Um amor que resiste ao tempo

A mudança para Belo Horizonte marcou uma nova fase na vida de Cely e Franklin. Eles enfrentaram muitas alegrias e desafios juntos, incluindo o nascimento e crescimento de netos e bisnetos, além da dor de perder dois filhos. No entanto, o que sempre manteve o casal unido foi a certeza de que estariam sempre juntos, independentemente das circunstâncias.

“Esse é meu namorado da vida toda!”, declara ela. “Você é o amor da minha vida”, responde Franklin. A celebração de suas bodas de brilhante é um testemunho de um amor que resistiu ao tempo, superando desafios e celebrando vitórias.

Fonte: G1