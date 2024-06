Veja o vídeo: ele roubou um cavalo, bateu em um carro e voou com o animal e tudo

A imprensa argentina relata um fato que começou como uma brincadeira e terminou em um impressionante acidente, que foi registrado pelas câmeras na cidade de Rosario, Argentina, e agora se tornou um registro viral, conforme informa o jornal Crónica.

Um jovem de 16 anos teve a "genial" ideia de roubar um cavalo sem saber montar, como parte de uma brincadeira, e minutos depois se envolveu em um acidente cinematográfico, no qual tanto o rapaz quanto o animal foram arremessados ao ar ao serem atingidos por um veículo.

A crônica detalhou que "um adolescente de 16 anos que roubou um cavalo como uma travessura em Rosario, perdeu o controle do animal e acabaram sendo atingidos por um carro, em um impressionante acidente de trânsito que foi filmado.

A sorte que tiveram o brincalhão e o cavalo

De acordo com a publicação argentina, os eventos ocorreram "nesta segunda-feira ao meio-dia no cruzamento das ruas Maradona e Pasaje 1418, no bairro de Vía Honda, quando o jovem foi atingido por um Fiat Duna".

O que as imagens das câmeras de rua mostram é um impacto muito forte do jovem montando o cavalo com o carro. A imprensa reconheceu que ambos "poderiam ter sido gravemente feridos, embora, felizmente, ambos estejam em boas condições de saúde".

O adolescente falou com a mídia local onde afirmou que o "roubo" do cavalo foi uma "brincadeira" que fez com um vizinho, que era o dono do animal. "Subi no cavalo, ele saiu correndo e não consegui pará-lo," detalhou o jovem para o Telefe Rosario.

O protagonista dos acontecimentos afirmou que nunca conseguiu controlar o cavalo assim que montou nele. “O carro acelerou mais e me levantou para cima”, contou o jovem. Segundo o Crónica, o adolescente “sofreu apenas ferimentos leves nas pernas, nas costas e na cintura, enquanto o cavalo está em bom estado de saúde e junto de seus donos.”