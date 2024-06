Que Deus a perdoe? Vovó rouba dinheiro de convento na Cidade do México... e é presa

Membros da Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) da Cidade do México detiveram uma mulher supostamente responsável por roubar dinheiro em espécie de um convento na prefeitura de Azcapotzalco.

ANÚNCIO

O incidente ocorreu na rua San Lucas e na avenida Azcapotzalco, na colônia Del Recreo. Operadores do Centro de Comando e Controle (C2) Poniente relataram a detenção de uma cidadã no local. Ao chegar, os policiais entrevistaram uma mulher de 54 anos, que relatou que alguém havia entrado nos escritórios do convento e levado uma bolsa com dinheiro em espécie.

A surpresa: uma mulher idosa

Os oficiais receberam a pessoa detida e, após uma revisão de segurança, encontraram uma bolsa de mão preta que continha mais de 35 mil pesos em dinheiro. A detida, uma mulher de 72 anos, foi informada de seus direitos e apresentada ao promotor, juntamente com o dinheiro apreendido, para determinar sua situação jurídica.

De acordo com um comunicado da SSC, uma verificação de antecedentes revelou que a detida havia entrado no Sistema Penitenciário da Cidade do México em 1997 por roubo.

Não há respeito pelas igrejas?

Em março deste ano, a SSC também deteve duas pessoas supostamente envolvidas no roubo a um templo religioso na colônia Xalpa. O assalto foi relatado pelos operadores do Centro de Comando e Controle (C2) Oriente, que informaram sobre um incidente em uma igreja na Cerrada Minas e na rua Minas. Ao chegar ao local, os policiais entrevistaram um voluntário do templo de 39 anos, que relatou que dois indivíduos o ameaçaram com uma arma de fogo e roubaram dinheiro em espécie.

Vários vizinhos, ao perceberem o assalto, detiveram e agrediram fisicamente um dos suspeitos, enquanto o outro escapou em uma caminhonete verde. Os oficiais intervieram rapidamente, prenderam o homem de 47 anos e estabeleceram um dispositivo de busca para localizar o veículo.

Graças a um cerco virtual, os monitoristas do C2 Oriente localizaram a caminhonete na calçada Ermita Iztapalapa e a avenida de las Torres, detendo seu motorista de 56 anos. Ambos os detidos foram apresentados ao Ministério Público. Além disso, foi determinado que o homem de 47 anos, devido às lesões sofridas, necessitava de atenção médica e foi transferido para um hospital sob custódia.

Uma cruzamento de informações revelou que este mesmo detido tinha antecedentes criminais, incluindo três entradas no Sistema Penitenciário da Cidade do México por crimes graves entre 1999 e 2008.