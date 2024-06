Jovem de 20 anos faz birra com sua mãe por não ganhar um iPhone 15; veja o vídeo

Com a chegada da internet, muitas pessoas começaram a usar as redes sociais no seu dia a dia. Apesar de ser uma atividade que começou como passatempo nos computadores, agora muitos cidadãos acessam esses sites através de seus celulares, os quais têm aumentado em características e custos.

Alguns jovens querem o dispositivo mais moderno, no entanto não conseguem dimensionar o que implica comprar um desses telefones, mas o que é pior que poderiam fazer durante sua raiva? Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que uma suposta jovem de 20 anos começou a chorar por receber um iPhone 13 e não o 15.

No vídeo, com menos de dois minutos, pode-se ver como a pessoa envolvida se jogou no chão, começou a chorar e insultou sua mãe. Apesar de a mãe ter feito de tudo para acalmar sua filha, ela só continuou com a briga. Um presente conseguiu documentar toda a briga, que mostra a atitude de alguns jovens.

As causas do incidente ainda não foram totalmente esclarecidas. No entanto, algumas versões apontam que a jovem já havia tido problemas de comportamento no passado e que este episódio poderia estar relacionado a problemas de controle da raiva ou a uma atitude materialista.

Este tipo de incidentes gera preocupação devido ao crescente número de adolescentes que apresentam comportamentos impulsivos e agressivos. É importante que os pais estejam atentos aos sinais de alerta e busquem ajuda profissional, se necessário.

Até o momento, o vídeo acumula mais de dois milhões de visualizações nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “Que vídeo tão anticoncepcional”, “a forma como você cria uma criança, a forma como ela cresce”, “É por isso que esses garotos fazem o que fazem... Eu, se fosse a senhora, daria umas boas palmadas nela” ou “Que trabalhe e compre ela mesma”.