Enigma: morte do famoso ‘guru das dietas’: o médico-apresentador de TV que fazia experiências em si mesmo

Embora tenha sido definida como ‘acidental’, a morte do renomado apresentador de televisão britânico Michael Mosley abriu um enigma e várias perguntas entre a mídia e o público desse país. O médico e apresentador de rádio e TV, de 67 anos, foi encontrado morto na ilha grega de Symi após estar desaparecido por cinco dias, quando havia iniciado uma caminhada como parte de suas férias nesse balneário.

Os porta-vozes da polícia grega confirmaram que o cadáver foi encontrado na encosta de uma colina perto da praia de Agia Marina, sem ferimentos aparentes.

No entanto, o motivo oficial de ‘morte natural’ não descarta completamente algumas hipóteses da mídia, apesar de sua viúva Clare Bailey Mosley não ter questionado muito esse possível desdobramento em um comunicado familiar. “É devastador ter perdido Michael, meu maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante marido”, disse em um comunicado confirmando sua morte. Ele fez uma escalada incrível, pegou o caminho errado e caiu onde a extensa equipe de busca não pôde vê-lo facilmente. Michael era um homem aventureiro, isso o tornava tão especial.

As suspeitas sobre os verdadeiros motivos da morte apontam para um sentido: o perfil do excêntrico médico midiático que construiu sua fortuna com dietas para combater o excesso de peso. Ele ficou conhecido por popularizar as dietas 5:2 e Fast 800, que propõem o jejum intermitente e refeições com baixo teor de carboidratos. Em Londres, algumas teorias sugerem que se sua morte estiver relacionada a um colapso causado pela experimentação de uma nova dieta, mas isso poderia impactar na empresa que agora está sob o controle da família.

Um ‘rato de laboratório’

Além disso, seus amigos lembram que Mosley frequentemente levou seu corpo aos limites para ver os efeitos de algumas dietas, além de experimentar com seu organismo: em uma ocasião, ele viveu com tênias - parasitas que podem se alimentar nos intestinos humanos - em seu corpo por seis semanas para gravar um documentário. Sobre essa experiência, ele revelou mais tarde que “em nome da ciência, voei para Nairóbi, no Quênia, e deliberadamente me infectei engolindo três cisticercos (a forma juvenil) de tênia C. Deixei-os amadurecer dentro de mim por cerca de seis semanas antes de engolir uma câmera em forma de pílula, para que pudéssemos filmá-los in loco... Ou seja, no meu intestino”.

"Apesar de ser o hospedeiro de três tênias grandes, não perdi peso algum, embora um dos especialistas que ajudou a organizar o experimento tenha apontado que, como eu sabia que as tinha dentro de mim, talvez tenha compensado inconscientemente sua presença comendo mais", concluiu.

O apresentador de TV era casado com Clare Bailey, médica e escritora, e tinham quatro filhos. Sua fama e reconhecimento eram principalmente devido aos seus programas de televisão, como ‘Trust me, I’m a doctor’ (Confie em mim, sou médico) e o podcast ‘Just One Thing’ (Apenas uma coisa) da BBC Radio 4, sobre saúde. Ele também era o rosto do programa vespertino ‘The One Show’ (BBC) e do programa matinal ‘This Morning’ (ITV).

Mosley transcendeu internacionalmente com seu livro de 2013 ‘The Fast Diet’, que propõe a ’dieta 5:2″ como um método para as pessoas perderem peso rapidamente, reduzindo a ingestão calórica dois dias por semana e comendo de forma saudável nos outros cinco.

Nascido na Índia, o apresentador se submetia às dietas que ele promovia e o último formato que apresentou foi transmitido este ano pelo canal 4: um documentário de quatro episódios sobre hábitos alimentares para comer melhor e perder peso. Segundo lembram aqueles que o apelidavam de “o guru das dietas”, para promover suas fórmulas ele frequentemente “atuava como um rato de laboratório”.