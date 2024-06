Uma ‘camgirl’ foi encontrada sem vida e de joelhos ao lado de sua cama

Nesta sexta-feira, 7 de junho, foi revelado que uma mulher de 29 anos, que trabalhava como modelo de webcam, foi encontrada sem vida em sua casa, localizada no bairro Florencia, no noroeste de Medellín, Colômbia. O corpo foi descoberto por seus familiares, que notaram que ela estava de joelhos ao lado da cama. As autoridades indicaram, preliminarmente, que o corpo não apresentava sinais visíveis de violência.

ANÚNCIO

A morte continuará a ser investigada pelas autoridades, uma vez que as circunstâncias em que a mulher de apenas 29 anos perdeu a vida ainda são consideradas como estranhas.

Modelo de webcam foi encontrada morta em sua casa

Os fatos ocorreram durante a tarde desta quinta-feira quando foi encontrada dentro do seu quarto pelos seus familiares, estava ajoelhada e com parte do corpo sobre a cama.

De acordo com o relatório policial preliminar, conhecido pelo Alerta Paisa, a vítima não apresentava sinais visíveis de violência; no entanto, chamou a atenção o fato de que dentro do quarto foram encontradas latas de cerveja e vestígios do que parecem ser substâncias entorpecentes, o que permite estabelecer outros tipos de hipóteses relacionadas com as que se presume poderiam ser as causas da morte.

O Corpo Técnico de Investigação da Procuradoria-Geral da Nação realizou o levantamento do cadáver e durante o procedimento coletou todas as evidências encontradas dentro da residência, de modo a determinar as verdadeiras causas da morte.