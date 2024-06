Marido volta para casa e encontra sua mulher com outra na cama

As histórias de infidelidade estão se tornando cada vez mais populares nas redes sociais. São os internautas que se sentem cativados pelos diferentes casos que as vítimas do engano tornam públicas.

ANÚNCIO

Em cada uma das amargas experiências, há detalhes que foram a peça-chave para descobrir a infidelidade. Não se sabe até que ponto uma pessoa é capaz de inventar qualquer coisa para ‘colocar chifres’.

Segundo o que foi visto, as pessoas que enganam seus parceiros são muito criativas devido às desculpas que inventam para conseguirem o que querem. Em outros casos, o diabo as faz dormir e, por descuido, o ‘teatro’ delas desmorona, acabando por serem apanhadas.

Um usuário nas redes sociais revelou como descobriu sua namorada com outra mulher na cama. O relato foi publicado pela plataforma Genial, que compartilhou várias histórias de vítimas de infidelidade.

Imagem referencial Infidelidade (Mixmike/Getty Images)

A narrativa

O internauta narra: "Saí cedo do trabalho porque tínhamos excesso de pessoal. Ironicamente, ela tinha tirado o dia de folga para dedicá-lo a um 'dia de saúde mental'. Parei no caminho de entrada e quando entrei pela porta imediatamente ouvi gemidos no andar de cima".

Além disso, continua: "abri a porta do quarto... e vi minha esposa com outra mulher na nossa cama. Era outra mãe de uma das crianças com quem nosso filho estuda na escola. Eu não fazia ideia de que minha esposa gostava de mulheres".

A infidelidade é entendida como a quebra de uma promessa de permanecer fiel um ao outro no relacionamento de casal. Pode surgir no casamento, no namoro ou na união estável. É um abuso ou mau uso da confiança depositada em uma pessoa que estabelece relações afetivas e/ou sexuais com outra pessoa.