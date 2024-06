Vereador deixou a câmera ligada durante uma sessão virtual enquanto estava sentado no banheiro

VÍDEO: Vereador estava com a câmera ligada durante sessão virtual enquanto estava sentado no banheiro

Um vídeo de um vereador durante uma sessão virtual se tornou viral nas redes sociais porque a câmera estava ligada enquanto ele estava sentado no vaso sanitário.

Trata-se do ex-vereador do Rio de Janeiro, Cesar Maia, que chamou a atenção dos internautas nas redes sociais, pois apareceu com as calças abaixadas e sentado no vaso sanitário, enquanto participava de uma sessão virtual da câmara municipal.

O responsável pela sessão chamou a atenção de Maia, pois era evidente que ela estava fazendo suas necessidades durante a sessão.

O vereador Pablo Mello, que estava presidindo a reunião para discutir um projeto de lei, rapidamente percebeu que o representante do Partido Social Democrático estava no banheiro sem calças, então pediu, tentando conter o riso, que desligasse a transmissão de sua câmera.

A seguir, o vídeo:

Sobre o momento engraçado

“Senhor vereador Cesar Maia, por favor, desligue a câmera”, disse Mello, segurando o riso. “Perfeito”, respondeu o ex-prefeito e ajustou o ângulo da câmera para mostrar apenas a parte superior de seu corpo, onde vestia uma camisa preta. Ao contrário de outras sessões, este vídeo não está disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal do Rio de Janeiro”.

De acordo com o relatório da mídia internacional, inicialmente, Maia rejeitou qualquer insinuação de ter sido pego em um momento comprometedor, respondendo "não é verdade".

Da mesma forma, quando questionado sobre a imagem que circulava nas redes sociais, inicialmente afirmou não ter ideia do que estava acontecendo e do que estava sendo divulgado nas plataformas digitais.

Depois, sua equipe de imprensa esclareceu: “indisposição repentina” durante a sessão, mas que continuou participando da mesma.