Cachorro atacou e matou um bebê de seis meses que estava dormindo em seu berço

A tragédia que afetou uma família em Tennessee, nos Estados Unidos, deu a volta ao mundo. O cão atacou o bebê de seis meses enquanto ele dormia no berço, causando sua morte.

O cão da raça husky vivia há oito anos com a família. A mãe de Ezra Mansoor, o bebê massacrado, garantiu que o animal de estimação nunca mostrou comportamentos violentos ou agressivos; na verdade, ela indicou que "ele esteve com outras crianças sem nenhum problema".

De acordo com o mesmo relato, enquanto o bebê de 6 meses estava "simplesmente dormindo em seu berço, sem chorar ou nada", o cachorro "atacou do nada".

A dor da família

Chloe Mansoor, a mãe do bebê, conversou com o canal de televisão 'WBLT' e afirmou que "você simplesmente pensa que isso nunca vai acontecer com você. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer raça de cachorro, não importa quanto tempo você tenha".

"Você pensa que nunca aconteceria algo assim com você, mas pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer raça de cachorro, não importa quanto tempo você tenha tido o cachorro", disse Chole. "Ezra era tudo para mim. Realmente não tenho palavras", acrescentou.

"Olhando para trás, eu passaria um milhão de noites de insônia e fraldas sujas e toda a inquietação. Eu recuperaria tudo em um segundo e nunca daria nenhum momento como garantido. Ser mãe dela foi a maior honra e a melhor coisa que já fiz na minha vida", disse.

O meio de comunicação NBC Chicago divulgou que a família levou seu husky para um abrigo de animais chamado Young-Williams Animal Center, enquanto a polícia local investiga o incidente.