VÍDEO: Ciclista que arriscou a vida para tirar selfie com trem em MG admite erro

A ciclista que arriscou a vida para tirar uma selfie com um trem, em Minas Gerais, teria admitido o erro durante o atendimento do Corpo de Bombeiros.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, ela foi atingida na cabeça e contou que ‘não avaliou a proximidade com a linha férrea’ quando se posicionou para tirar a foto com um grupo de amigas.

O acidente aconteceu em abril na cidade de Uberaba, mas as imagens só repercutiram agora.

Como detalhado, o vídeo, gravado por uma das integrantes do grupo que fazia trilha de bicicleta, flagrou o momento exato do impacto.

Durante o socorro, ela estava consciente e reclamou de dor, e aparentava ter fraturado uma costela, sendo encaminhada para o hospital. A colega que estava próxima também teve um corte na coxa devido ao impacto da vítima arremessada contra ela.

Apesar do maquinista ter acionado a buzina diversas vezes, as ciclistas não se afastaram e continuam a posar para fotos e vídeos.

Ainda de acordo com as informações, logo após o impacto é possível ouvir a mulher gritando: “Me deita, me deita: “Bateu em mim”.

ANÚNCIO

O registro acabou ganhando uma grande repercusão nas redes sociais. Confira o vídeo (Conteúdo sensível):

Com informações do site G1