Influenciadora revelou as zombarias que recebeu na Disney por causa do seu corpo

(Jae C. Hong/AP)

Uma jovem influenciadora de 27 anos de idade expôs as zombarias que recebeu ao ir a um parque Disney simplesmente por ter um corpo diferente do padrão, o que arruinou sua experiência em um dos lugares que se supõe ser um dos mais felizes do mundo.

ANÚNCIO

Trata-se de Gracie Bon, que viajou para a Disneyland com seus irmãos mais novos e, enquanto caminhava pelo parque temático, notou os olhares e as piadas que as pessoas faziam para ela.

Gracie Bon apela para pararmos de falar sobre os corpos alheios

"Continuavam tirando fotos do meu corpo, olhavam feio para mim o tempo todo ou simplesmente riam de mim. Eu sei que talvez você pense que estou exagerando e que é minha culpa por ser uma 'garota grande', mas isso é literalmente o que Deus me deu e eu tenho que abraçar cada parte de mim", afirmou Gracie Bon.

A influenciadora mencionou que ninguém deveria ser alvo de zombarias apenas por sua aparência, também fez um apelo à empresa que administra os parques da Disney, pois se espera que eles garantam que todos tenham uma boa experiência e não permitam que as pessoas provoquem livremente umas às outras.

Gracie Bon não demorou a receber centenas de comentários, alguns consideram que seu corpo não é natural e ela mesma é culpada por querer chamar a atenção e não usar roupas mais discretas, enquanto outros concordam com ela. A influenciadora, por sua vez, respondeu fazendo outra publicação para mostrar que seu corpo é naturalmente curvilíneo.