Fã do Real Madrid quebra as costelas durante celebração da Liga dos Campeões

O Real Madrid é considerado, por muitas pessoas em todo o mundo, como um dos maiores times. Apesar da constante rivalidade com o Barcelona, sob o comando de Carlo Ancelotti, continuam aumentando seu poder na Champions League. Como prova disso, em 1º de junho passado, os merengues derrotaram o Borussia Dortmund e conquistaram outro troféu.

Os madridistas não pararam de celebrar o campeonato e organizaram-se em diferentes pontos de Espanha, e outras partes do planeta, para gritar e cantar as palavras de apoio ao Rei da Europa. Entre todas as publicações partilhadas nas redes sociais, nas últimas horas começou a popularizar-se o trágico acidente que um homem sofreu durante a celebração, mas o que foi tão grave? O torcedor quebrou as costelas.

No vídeo, que circula pelas redes sociais, é possível ver como o sujeito estava em cima de um veículo; os presentes o encorajaram a se jogar. O homem confiou neles, colocou-se de costas e se lançou no pavimento. Ninguém o segurou e isso fez com que ele impactasse no chão.

Até o momento, o estado de saúde do homem é desconhecido, mas um grande número de usuários pediu por sua recuperação, embora não tenham faltado comentários ácidos sobre o fato: “Seu cérebro já estava quebrado...”, “O que esperavam, ele é espanhol e pior ainda, torcedor do Real Madrid”, “E por que a pessoa que está filmando não faz nada?”, “Por isso os marroquinos estão invadindo este país. Os espanhóis estão se extinguindo sozinhos” ou “Deixaram a natureza seguir seu curso”.