Após décadas de busca, professora adotada reencontra mãe biológica em SP

Foram 36 anos de uma vida plena e repleta de amor com a família adotiva, mas Monize de Oliveira Guimarães sempre teve um sonho que finalmente conseguiu realizar agora. Após muita procura, a professora de São Lourenço–MG reencontrou sua mãe biológica em São José dos Campos–SP.

A narrativa que ela conhecia desde criança era de que sua mãe biológica a entregara aos pais adotivos logo após o nascimento. Naquela época, a mãe enfrentava um relacionamento abusivo e não tinha recursos financeiros para cuidar do bebê.

Monize tinha apenas uma foto em mãos e muita determinação para encontrar a mãe. E a busca deu resultado! O encontro foi repleto de emoções. “Fiquei muito feliz, porque ela é uma mulher batalhadora que criou os outros filhos sozinha. Vi que minha origem é de mulheres fortes. Ela é determinada e eu herdei isso”, afirmou.

Logo após o nascimento, em agosto de 1987, Monize foi entregue para adoção pela mãe biológica. Naquele período, a mãe enfrentava um relacionamento complicado com um usuário de drogas e não tinha condições financeiras para cuidar da recém-nascida. Temendo pela segurança e o futuro da filha, optou por entregá-la a uma família que poderia proporcioná-la uma vida mais segura e confortável.

Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução G1

“Para mim, ela era um livro sem introdução, sem prefácio, porque eu não a conhecia. Eu só queria agradecer pela coragem que ela teve de me entregar”, relatou Monize.

A família adotiva e o encontro tão esperado

Monize foi adotada pelo casal Reinaldo César Junqueira Guimarães e Maria Tereza de Oliveira Guimarães, que sempre a encheram de amor e oportunidades. Eles sempre a informaram sobre suas origens e incentivaram a conhecer mais sobre sua história. “O fato de não ter o mesmo sangue nunca foi um problema. Esse não é pré-requisito para se viver melhor. Sou filha adotiva e estou muito feliz”, afirmou.

A decisão de procurar a mãe biológica se intensificou após Monize se tornar mãe. “Depois que me tornei mãe, imaginei o sofrimento dela ao ter que abrir mão de um filho para salvar sua vida”, explicou. A busca começou pelas redes sociais, mas sem sucesso. Determinada, viajou para a cidade onde nasceu com seus pais adotivos, levando apenas uma foto antiga da mãe biológica. Após quatro horas de buscas sob chuva, a família encontrou uma amiga antiga da mãe biológica que forneceu o endereço dela. O reencontro foi cheio de emoção e desejo de recuperar o tempo perdido entre mãe e filha.

“Ela não me reconheceu de imediato, mas o encontro foi emocionante. Ela chorou e ficou feliz, meus pais também”, contou Monize. Depois do encontro, ela descobriu mais seis irmãos e familiares, aumentando ainda mais sua alegria. “Eles me acolheram muito bem e agora estamos planejando nos encontrar presencialmente para que eu possa conhecer toda a família”, declarou.

Agora, Monize se sente aliviada e deseja se aproximar cada vez mais da mãe biológica. “Carregava um peso. Queria mostrar que sou grata a ela. Depois que me tornei mãe, vi que é difícil se libertar de coisas materiais e imaginei o quão difícil foi para ela. Queria libertá-la de qualquer culpa”, concluiu.

