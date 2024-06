Ao fechar a torneira de água, homem recebe 10 tiros de seu vizinho

A casa perfeita é, para cada pessoa, um lugar que tenha a maioria dos serviços e ofereça paz; embora muitas pessoas vivam em um lugar dos sonhos, elas enfrentam constantes brigas com os vizinhos que acabam com uma simples conversa para chegar a um meio termo, mas e se esse acordo não for alcançado ou não for cumprido?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através do X, o momento em que um sujeito tirou a vida de seu vizinho pelo simples fato de ter fechado uma válvula. Sim, um meio de comunicação explicou que Otoniel Orozco Mendoza, um nicaraguense naturalizado costarriquenho de 53 anos, faleceu após receber vários tiros. O agressor, Eduardo Ramírez Zamora, foi detido no local do incidente.

No vídeo, de apenas dois minutos, vemos como as esposas dos envolvidos começaram a brigar pelo fechamento de uma torneira. As duas mulheres trocaram palavras, e diante disso, o agora assassino saiu e sacou a sua arma. Depois que Otoniel tentou agredir Eduardo, este não pensou duas vezes e disparou a pistola.

O confronto terminou com Mendoza recebendo 14 tiros e falecendo no local. As autoridades, alertadas pelos vizinhos, prenderam imediatamente Ramírez Zamora: "Segundo Dayli Avendaño, cunhada da vítima, os conflitos entre os dois vizinhos eram constantes e já haviam sido feitas denúncias por ameaças e assédio", explicou o portal citado anteriormente.

O pai do detido afirmou que seu filho suportou anos de assédio e agressões por parte de Orozco: “Meu filho não aguentou mais essa situação e teve que atirar infelizmente”. O Ministério Público iniciou as investigações correspondentes e, apesar da defesa alegada por seu advogado, as autoridades indicaram que a legítima defesa não se aplicará neste caso, devido ao uso excessivo de força letal na confrontação.