Proprietário de fazenda foi sequestrado por seus filhos

A Polícia Nacional do Equador, em 01 de junho de 2024, após uma intervenção em Mochache, Los Ríos, libertou duas vítimas de sequestro e deteve três suspeitos envolvidos no crime.

De acordo com o relatório, agentes policiais, por ordem do ECU 911, avançaram para o Recinto Las Moras para verificar um suposto sequestro. No local, eles entrevistaram os cidadãos: VICTOR RODOLFO M., NESATRO DANIEL M. e JONATHAN JOEL B., que afirmaram ser filhos do dono da propriedade e que o pai deles estava em uma casa de saúde.

Ao entrar na propriedade, eles avistaram uma caminhonete preta da marca JAC com as placas cobertas com fita adesiva. Ao perguntar o motivo, eles teriam indicado que era para evitar os radares de velocidade. Da mesma forma, no pátio havia uma câmera de vídeo danificada e dentro do veículo o disco rígido de vigilância por vídeo com os cabos desconectados.

Posteriormente, ROBIN ALONSO M., sobrinho do proprietário da propriedade, informa que enquanto preparava o almoço, por volta das 13h30, ouviu algumas pessoas batendo à porta, permitindo a entrada de JEREMY MANUEL B. Quinze minutos depois, foram surpreendidos por cinco pessoas encapuzadas armadas, que os ameaçaram, obrigando-os a se deitar no chão.

Num descuido, o sobrinho conseguiu escapar para os arbustos de onde ele sai ao ver a presença dos uniformizados e informa que os dois filhos, juntamente com JONATHAN JOEL B., mantiveram contra a sua vontade JEREMY MANUEL B., funcionário, e VICTOR MANUEL M., proprietário do terreno.

Com base nesse antecedente, a polícia prendeu os três indivíduos para posteriormente investigar o paradeiro das duas pessoas retidas contra a vontade delas, que estavam amarradas no interior de um depósito e pela qual pediam a quantia de US$10 mil para sua libertação.

Uma vez libertadas, as vítimas de sequestro extorsivo foram transferidas para uma casa de saúde em Quevedo para verificar seu estado de saúde e posteriormente entregues aos seus familiares.

Um dos detidos, VICTOR RODOLFO M., tem um mandado de prisão pendente. Os três foram colocados à disposição da autoridade competente para os trâmites legais correspondentes.