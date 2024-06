Peixe capaz de ‘prever’ terremotos é avistado na costa do México e gera alerta; veja

A aparição de um peixe incomum pode deixar os moradores da costa do México em alerta. Conforme publicado pelo O Globo, um peixe-remo foi avistado no Mar de Cortez, perto de Cabo San Lucas. Essa espécie, considerada de aparência incomum e conhecida por habitar as regiões mais profundas do oceano, pode estar associada a uma série de crenças populares, inclusive à previsão de terremotos.

Segundo a publicação, o peixe, cujo nome científico é Regalecus Glesne, pode chegar a 11 metros de comprimento, sendo um dos peixes ósseos mais longos do mundo. Mitos populares relacionam a aparição destes animais com a ocorrência de um terremoto, alertando os moradores da região depois que um animal desta espécie foi visto por pescadores locais.

O peixe em questão foi retirado do mar por cientistas locais que seguem estudando a espécie e tentando entender as causas que o levaram a nadar nas águas próximas da superfície.

Peixe do fim do mundo

A fama do peixe relacionada com a previsão de terremotos e desastres naturais é atribuída ao folclore japonês, segundo o qual estes peixes emergem à superfície antes de grandes desastres naturais, principalmente terremotos e tsunamis. Em 2011 a lenda ganhou força visto que diversos peixes-remo foram avistados na costa do Japão antes do terremoto e tsunami de Fukushima.

Apesar disso, cientistas afirmam que o avistamento dos peixes pode ser apenas uma coincidência, visto que fatores como mudanças nas correntes oceânicas, na temperatura e no estado de saúde do animal podem fazer com que ele busque pelas águas mais próximas da superfície.

Ainda assim, pesquisadores e especialistas em sismologia vêm estudando o comportamento destes animais para tentar entender e estabelecer relações entre movimentos tectônicos e o aparecimento dos peixe-remo, mas até o momento não foram encontrados achados determinantes que comprovem a relação entre os dois fenômenos. Sabe-se apenas que a espécie é extremamente sensível a mudanças em seu ambiente natural, podendo subir à superfície nestes casos.