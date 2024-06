Filhote ‘misterioso’ é encontrado em canteiro de flores e registro para no TikTok

Como você lida com surpresas inusitadas? Algumas pessoas não conseguem nem reservar tempo para pensar, haja vista o nível de choque em determinadas situações. Para uma usuária do TikTok, de registro mollyspalter0 na rede social, foi completamente diferente, conforme informações do portal The Dodo.

ANÚNCIO

A internauta ficou surpresa ao descobrir um filhote inusitado em seu canteiro de flores. No entanto, não hesitou em registrar o ocorrido. Enquanto relaxava e observava seu quintal, notou um movimento estranho nos arredores.

Ao avaliar com mais cuidado, notou um filhote rastejando na terra e não tinha a menor ideia de qual animal se tratava. Enquanto tentava decifrar o pequenino, Molly observou outra aparição surpresa: a mãe do filhote surgiu e o enigma foi resolvido.

Uma raposa tinha adentrado no quintal de Molly, à procura de seu filhote fujão. O animal simplesmente entrou e recolheu seu bebe, enquanto a proprietária assistia e registrava a cena.

“Não acredito que consegui gravar isso em vídeo”, escreveu Molly no TikTok.

Leia mais um relato sobre animais:

Nunca é um “adeus”

Naquele momento, a mamãe raposa recolheu seu bebê e saiu correndo no canteiro. No entanto, retornou outras vezes com toda sua família.

ANÚNCIO

“Acontece que eram seis bebês”, escreveu Molly. “E então eles continuam voltando para nos visitar, às vezes com ambos os pais!”

O que inicialmente parecia ser um corpo misterioso passou a ser hóspede fiel ao canteiro. O simplesmente recebe toda a família da raposa com frequência atualmente.

“Eles ficaram cada vez mais confortáveis e começaram a usar o jardim como se fosse seu”, disse Molly.

O grupo de raposas acabou morando embaixo do convés de Molly, recebendo comida e bebida da proprietária com frequência. De acordo com ela, “agora o jardim é deles.”