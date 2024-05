Foto de ‘Pepe’, o suposto crocodilo que vivia no Bronx em Bogotá na Colômbia e se alimentava de carne humana, foi revelada

Eles revelam uma imagem do suposto crocodilo que vivia no Bronx

Uma das lendas urbanas mais conhecidas pelos bogotanos tem a ver com o suposto crocodilo identificado como ‘Pepe’ que vivia no Bronx. De acordo com os testemunhos de várias pessoas que frequentavam o temido bairro da capital, onde comandava a gangue criminosa ‘Los Sayayines’ e era conhecido como a panela de pressão mais grande e perigosa da cidade. Vale lembrar que em 2016, sob uma operação que contou com cerca de 2.500 policiais, o distrito recuperou a área onde eram cometidos assassinatos, desaparecimentos, tráfico de drogas e todo tipo de crimes.

Tantos eran os relatos sobre este setor que muitos até passavam como ficção científica, pois eram muito chocantes para serem imaginados; no entanto, após as operações policiais e as investigações após a recuperação do Bronx, vários testemunhos puderam ser validados, entre os quais se confirmou a existência de um cemitério onde vítimas de assassinato e desaparecimento terminaram. Este cemitério na verdade era uma vala comum que continha restos humanos, os quais foram descobertos após as intervenções ordenadas pela Prefeitura de Bogotá.

Outra das histórias mais conhecidas era a suposta existência de um crocodilo, que 'Os Sayayines' tinham como mascote e alimentavam com carne humana. A maioria das supostas vítimas eram pessoas que tinham dívidas com esse grupo criminoso, que, como forma de pagamento, tiravam suas vidas para alimentar o suposto réptil conhecido como 'Pepe'.

Embora no início fosse apenas um rumor, mais tarde autoridades de controle animal confirmaram durante as inspeções feitas no local a existência do crocodilo; no entanto, quando o encontraram, o animal já estava morto.

"Uma vez que fomos informados na Secretaria sobre a descoberta do réptil, iniciamos todo o protocolo. Enviamos uma equipe de resgate, mas infelizmente encontramos o réptil morto (…) Presumivelmente, ele foi alimentado várias vezes com carne humana e muito provavelmente essa foi a causa da morte do animal", disse Isabel Carreño, secretária de Controle Animal ao Shock.

Mas em torno à morte de 'Pepe' também surgiram várias teorias, algumas que sugerem que o animal morreu devido à sua dieta de carne humana e outras que afirmam que as autoridades o mataram para comercializar sua pele. No entanto, a verdade sobre o paradeiro do corpo deste crocodilo ainda não é conhecida, mas uma imagem que supostamente seria de 'Pepe' se tornou viral nas redes sociais.