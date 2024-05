O seu dentista não a atendeu por ter “restos humanos” na boca

Uma correta higiene bucal é fundamental para proteger nossos dentes contra doenças e cáries. Além disso, esse hábito deve ser seguido especialmente antes de uma consulta com o dentista.

Uma jovem de nacionalidade argentina se tornou viral nas redes sociais ao contar seu peculiar acontecimento. Ela não foi atendida por seu dentista por não cumprir com suas normas de higiene.

A mulher em questão relatou nas redes sociais, sob a tendência de "storytime", que um evento singular com seu ex-parceiro a impediu de ser atendida por seu especialista. Ela deu a entender que teve relações sexuais com seu ex-parceiro e, devido à pressa, não pôde se limpar.

História da jovem

Seu dentista não a tratou porque ela tinha “restos humanos” na boca Instagram

"Storytime da vez em que o dentista não quis me atender por ter resíduos humanos na boca", começou seu relato.

"Tudo começou quando eu estava com meu ex-parceiro. Estávamos tranquilos em casa e eu tinha que sair em 20 minutos para ir ao ortodontista para fazer o controle dos brackets. Coisas que acontecem quando estamos em um relacionamento."

Terminamos e tive que sair correndo. Não, não cheguei a tempo. Cheguei com um susto e o médico me pede para abrir a boca. Ele diz: "Não vou poder te atender. Desculpe. Preciso que você volte na próxima vez com a boca lavada."

"Eu estraguei o encontro, tinha isso - fazendo referência a esperma - entre colchetes", concluiu a sua história.

As reações não se fizeram esperar, onde a maioria questionou qual é a necessidade de contar esse tipo de anedotas que só buscam a viralidade.

Importância da higiene oral

A escovação dos dentes deve fazer parte da rotina diária de todas as pessoas e deve ser feita após cada refeição. Isso ajuda a remover as partículas de alimentos e combater o deterioração dos dentes, além de manter as gengivas saudáveis.

Para uma boa escovação, devemos ter uma escova adequada para nós que esteja sempre limpa e não entre em contato com outras escovas ou objetos. O creme dental é outro item essencial que acompanhará a escova para a limpeza correta dos dentes e gengivas.