Atleta de 100 anos surpreende no TikTok com seu treinamento rigoroso

O atleta de 100 anos José Luis Ortega surpreende milhões de usuários nas redes sociais, pois sua idade não é um impedimento para se exercitar todos os dias. Em um vídeo, ele é visto fazendo exercícios com alegria, contagiando a todos.

ANÚNCIO

O Noticias Cuatro divulgou através de sua conta no TikTok as imagens do homem treinando na academia para a qual ele vai, apesar dos olhares curiosos dos jovens presentes no local. Quando a repórter perguntou como ele se sentia em relação aos jovens, o idoso respondeu: "Eles me olham e pensam: 'O que esse cara está fazendo aqui'".

Mas nada intimida este atleta de 100 anos. Muitos o olham com admiração, pois ele se destaca como um exemplo da importância da atividade física para se manter saudável. Enquanto há pessoas que não conseguem mais se exercitar aos 60 ou 70 anos, o homem pedala, treina em vários aparelhos da academia, faz exercícios cardiovasculares e de força, além de nadar por meia hora.

O centenário contou que começou a frequentar a academia aos 11 anos e desde então não parou. Durante toda a sua vida adulta, trabalhou como fisioterapeuta, por isso a atividade física tem sido constante em sua trajetória.

- Alguma coisa está doendo em você? - Perguntou a jornalista do canal mencionado, e ele respondeu sorrindo - O corpo todo. No entanto, não pare de se exercitar.

Quando lhe perguntaram sobre seu conselho para se manter jovem e saudável, ele disse: "Sempre fazer exercício, não fumar e tomar uma taça de vinho tinto".

Atleta de 100 anos e saúde

O estilo de vida deste atleta de 100 anos é um exemplo da importância da atividade física para a longevidade. Diversos estudos têm demonstrado que o sedentarismo pode causar doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, entre outras patologias.

Na conta do TikTok da Noticias Cuatro, muitos usuários comentaram destacando não apenas a resistência física de José Luis, mas também sua capacidade mental.

"“Eu, com 42 anos, caminho exatamente como ele”, “a repórter diz que a taça de vinho tinto não será um bom conselho, mas é ele quem tem 100 anos”, “eu fico com a taça de vinho”, “com 100 anos, não só com essa capacidade física, mas também com essa saúde mental e pensamento é incrível”, com 35 anos e pensando que estou acabada ao lado dele”, “seu poder mental é impressionante. Chama minha atenção quando diz: ‘Eu já não tenho corpo e tudo me dói’”, são alguns comentários."