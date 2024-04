Jovem com Down quebra recordes na maratona de Londres

Com apenas 19 anos, Lloyd Martin se tornou a pessoa mais jovem com síndrome de Down a completar a Maratona de Londres, uma das corridas mais prestigiadas do mundo.

Guiado por sua mãe, Ceri Hooper, Lloyd superou os desafios de um percurso exigente de 42 quilômetros, demonstrando não só sua tenacidade, mas também a força do vínculo maternal em sua jornada.

Um recorde de superação e alegria

O esforço de Lloyd foi coroado com a entrega de uma placa do Guinness World Records na linha de chegada, um momento de grande emoção e celebração.

O jovem atleta e sua mãe compartilharam lágrimas de alegria, marcando o evento como a realização de um sonho. “É a realização de um sonho”, afirmou Ceri, ressaltando a crença de que dedicação e trabalho duro podem transformar sonhos em realidade.

Durante a maratona, Lloyd mostrou uma resiliência impressionante, correndo os primeiros 22 quilômetros sem interrupções — a maior distância que ele já havia percorrido em uma única etapa.

Apesar das dificuldades do restante do percurso, que completou caminhando, ele manteve o ânimo e se divertiu com o apoio entusiástico dos espectadores. Ao concluir a corrida, sua celebração incluiu danças animadas, refletindo a sua felicidade por alcançar tal feito.

A determinação de Lloyd para participar na maratona foi fortemente influenciada por sua mãe, Ceri, que possui uma história de corridas impressionante, incluindo seis maratonas, com quatro participações em Londres, além de Boston e Chicago.

Essa paixão pelo esporte parece ser uma característica da família, servindo de inspiração e motivação para Lloyd enfrentar e superar seus próprios limites.

Este marco não é apenas uma conquista pessoal para Lloyd, mas também um símbolo de inspiração para outras pessoas com síndrome de Down.

Ceri destacou a importância do feito do filho como uma prova de que desafios podem ser superados e grandes feitos alcançados, independentemente das barreiras.

Fonte: The Independent