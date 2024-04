Após vencer câncer, homem completa meia-maratona em cada estado dos EUA e bate recorde

Aos 73 anos, Jerry Korson, um resiliente morador de Salem, alcançou uma façanha notável ao completar meias-maratonas em todos os 50 estados dos Estados Unidos, marcando seu nome no livro dos recordes pessoais.

Sua jornada começou em 2004 e, ao longo dos anos, enfrentou grandes desafios, incluindo a batalha contra um glioblastoma cerebral, além da COVID-19 e o câncer de sua esposa.

O ponto de culminância de sua incrível jornada ocorreu duas semanas atrás, na Meia Maratona de Nova Iorque. Ao cruzar a linha de chegada, a emoção tomou conta de Jerry, um momento de celebração e reflexão sobre as adversidades superadas.

A paixão pela corrida começou há muito tempo, mas foi em 2004 que Jerry decidiu levar seu hobby a outro nível, desafiando-se a correr uma meia-maratona em cada estado, uma decisão que definiria duas décadas de sua vida.

Cada estado visitado e corrida concluída era cuidadosamente marcado em um grande mapa dos Estados Unidos que Jerry mantém em sua casa.

Esse mapa não apenas registra suas conquistas, mas também as histórias de resiliência e perseverança que cada maratona representava.

Foto: Arquivo pessoal

Ao longo de sua jornada, Jerry enfrentou repetidos obstáculos de saúde e pessoais, incluindo o diagnóstico devastador de glioblastoma em novembro de 2022, o que o fez questionar sua capacidade de completar o desafio. No entanto, ele nunca desistiu, continuando a correr, mesmo que mais devagar, após cada revés.

Jerry correu ao lado de outros 25 mil participantes na Meia Maratona de Nova Iorque em 17 de março, e ao finalizar, não apenas concluiu a corrida, mas também realizou um sonho de longa data. Apesar dos desafios, ele afirma que correr tem sido sua terapia, ajudando-o a superar momentos difíceis e a manter-se focado e determinado.

Agora, com o desafio completo e sem provas futuras planejadas, Jerry brinca sobre a liberdade de viajar sem a obrigação de incluir corridas. Ele exibe com orgulho as 50 medalhas conquistadas, símbolos de cada etapa vencida e cada estado conquistado.

Fonte: KGW