A técnica viral com a qual uma mãe encontrou sua filha perdida

Krista encontrou sua filha em questão de minutos graças a um método viral que aprendeu no TikTok

Uma mulher se tornou viral por sua história de como encontrou sua filha perdida graças a uma técnica que aprendeu no TikTok. Embora seja verdade que nem tudo o que é dito nas redes sociais é verdade, também há coisas que podem ajudar na vida diária. Daí a importância de saber diferenciar o que pode ser aplicado e o que deve ser descartado.

ANÚNCIO

Através de sua conta @krista.piper no TikTok, Krista Piper contou que estava em um parque de diversões com sua filha Lily, de três anos, e que em questão de segundos a perdeu de vista por estar ocupada conversando com outra mãe.

O medo de todo pai de perder um de seus filhos em um lugar público tomou conta de Krista, mas ela tentou se controlar e, em vez de entrar em desespero, aplicou uma técnica que viu em um vídeo do TikTok.

Recomendados

Em vez de chamar sua filha perdida pelo nome, a mulher aplicou o método de "procurar em voz alta" por uma característica visual de sua filha, então a chamou descrevendo em voz alta sua camiseta rosa da Minnie Mouse. Outros pais e adultos no museu se uniram a ela, e um por um, foram comunicando "a camiseta rosa da Minnie" da menina perdida. Depois de alguns minutos, uma mãe identificou a pequena e a encontrou, informando imediatamente à sua mãe.

Lições virais depois de encontrar sua filha perdida

O relato de Krista sobre como encontrou sua filha perdida se tornou viral, dando exemplo de um método rápido para localizar uma criança perdida.

Destaca o fato de que outras pessoas se juntaram a ele na técnica de procurar em voz alta, o que facilitou bastante a localização da pequena Lily.

"Perdi minha filha de três anos em um parquinho e graças a Deus pelo TikTok. Estou tão feliz por ter visto aquele TikTok sobre o que fazer quando seu filho desaparece. A encontrei rapidamente levantando a voz e dando uma descrição do que ela estava vestindo. Deveria ter incluído sua idade ou cor de cabelo, mas a descrição da menina com uma camiseta rosa da Minnie Mouse conseguiu encontrá-la", escreveu Krista ao lado do vídeo em que relatou sua experiência.