Mulher foi ameaçada com arma branca e abusada sexualmente enquanto ia para o trabalho

Um ato de insegurança e intolerância foi registrado nos últimos dias quando uma mulher que estava a caminho do trabalho em um shopping center teria sido abordada por um homem armado que, em plena via pública, a teria ameaçado e abusado sexualmente dela, em Bogotá, na Colômbia.

De acordo com a mulher, os eventos teriam ocorrido neste domingo por volta das 5:00 da manhã, quando um homem jovem a teria abordado, roubado, ameaçado com uma arma branca e a obrigou a caminhar até um beco isolado, onde teria abusado sexualmente dela.

Nos depoimentos dados à Blu Radio, a mulher indicou que os policiais não prestaram a atenção necessária e, em vez disso, minimizaram os fatos. “Fizeram todos os testes, exames de doenças sexualmente transmissíveis, me deram vacinas, antibióticos, fui vista pelo psicólogo, a advogada estava presente e apresentei a denúncia. Ele merece ser pego, porque se aconteceu comigo, pode acontecer com outra pessoa e isso não é justo, porque não vou permitir que me pisoteiem, diminuam minha autoestima”, disse a mulher.

A suposta vítima informou que pediu às autoridades para revisarem as câmeras de segurança para identificar o agressor, mas que não a ouviram. Também indicou que levou o caso até o Conselho de Bogotá para obter respostas e encontrar o responsável.