Motorista devolveu mochila perdida que continha tese universitária de jovem

No passado dia 17 de março, um estudante da Universidade de Concepción no Chile viveu uma experiência que o levou da desilusão à gratidão num abrir e fechar de olhos. Enquanto viajava de ônibus de Concepción para a comuna de Lota, o jovem esqueceu a sua mochila, que continha um tesouro inestimável: o seu notebook e uma pasta com a fase final da sua tese universitária.

O motorista do ônibus, Adelmo Santibáñez, tornou-se o herói do dia ao perceber o descuido do estudante. Ao verificar o conteúdo da mochila, ele entendeu a importância da descoberta: não se tratava apenas de um computador, mas também de uma pasta que continha os frutos de anos de esforço, uma tese universitária.

Nesse momento, movido pela honestidade e empatia, Santibáñez embarcou em uma missão para encontrar o dono da bagagem extraviada, compartilhando a história nas redes sociais na esperança de alcançar o estudante. Como era de se esperar, a história logo se tornou viral e a comunidade começou a compartilhar a postagem com o objetivo de encontrar o jovem, dada a importância do conteúdo perdido.

O condutor conversou com Sabes.cl, onde compartilhou detalhes de como conseguiu encontrar o jovem universitário. “Na pasta havia alguns carimbos da Universidade de Concepción e dizia ‘tese da minha profissão’. Eu assimilei que era de um jovem universitário”, relatou ao meio de comunicação.

Nesse sentido, ele continuou contando que "no mesmo dia, uma pessoa me ligou, um jovem, e me deu as características do computador exatamente como era, com uma pasta laranja, uma garrafa plástica azul e o famoso computador. Ele me deu toda a descrição".

Finalmente, eles conseguiram concretizar um encontro onde se reuniram para entregar o material precioso. “O jovem me agradeceu, muito educado. Ele segurava a cabeça, imagino que de emoção. Me deu um abraço apertado, que chegou até a minha alma. Depois subi de volta para o meu ônibus e continuei com o meu povo, na minha viagem para Lota”, concluiu o motorista do veículo.