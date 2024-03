Gemidos desconcertantes foram ouvidos em um canal conhecido durante a transmissão de um jogo de futebol

Na noite de quinta-feira, 6 de março, ocorreu o jogo entre Union e Boca Juniors pela nona rodada do futebol argentino e no nosso país teve a transmissão da ESPN e Star+. No entanto, muitos ficaram surpresos porque durante a transmissão, o narrador foi interrompido por gemidos muito estranhos que causaram risos nas redes sociais.

Alguns gemidos foram ouvidos na transmissão da ESPN

O minuto 70 estava decorrendo e o jogo ainda estava empatado sem gols quando Sergio Romero, goleiro do Boca Juniors, fez um lançamento curto com seus companheiros. O narrador estava analisando a forma como a equipe 'Xeneixe' estava jogando, quando um som de gemidos o interrompeu e foi impossível que os espectadores não percebessem.

A seguir apresentamos o gemido inesperado que soou no ar: