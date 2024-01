Um jogador de futebol na Itália recebeu ameaças de morte só por perder um pênalti contra o Inter de Milão

Embora o futebol seja considerado por muitos como o esporte mais bonito do mundo, há aspectos que o tornam lamentável e um deles é quando jogadores sofrem consequências em suas vidas pessoais quando cometem algum erro dentro do campo de jogo.

Desta vez, um jogador de futebol que joga na Serie A da Itália foi ameaçado de morte apenas por falhar um pênalti contra o Inter de Milão.

As ameaças infelizes foram sofridas pelo atacante do Hellas Verona, Thomas Henry, depois de falhar um pênalti contra o Inter de Milão no último sábado, dia 6 de janeiro, quando sua equipe perdia por 1 a 2 e, no último minuto, tinha a oportunidade de conquistar um ponto valioso.

Henry pegou a bola, a colocou no ponto do pênalti e chutou cruzado, mas a bola saiu aberta e bateu na trave, provocando tristeza nos torcedores do Hellas e alegria nos 'nerazzurri'.

No entanto, alguns torcedores do Verona levaram para o lado pessoal o erro de Henry, chegando ao ponto de ameaçá-lo e à sua família de morte, fato que, é claro, o próprio jogador declarou através de uma mensagem contundente nas redes sociais.

“A todas aquelas pessoas que acham que sabem mais de futebol do que ninguém e insultam a minha família desejando-lhes a morte, espero que encontrem a paz um dia em suas pequenas vidas. Os erros fazem parte do esporte e é por isso que continuarei trabalhando para ser melhor do que antes. Um dia se ganha, um dia se perde, um dia se marca, um dia se falha, esta é a minha vida como jogador de futebol e estou orgulhoso de ter conseguido marcar o segundo gol da minha carreira neste estádio de San Siro após uma ruptura de ligamentos e depois de começar a jogar futebol aos 15 anos na última divisão francesa. O que não te mata te torna mais forte”. Sempre de cabeça erguida, sempre para frente, sempre mais alto 💪🏻⚽️”.