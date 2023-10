Especialista em fitness elogia tendência de "cardio aconchegante" no TikTok

Quando se trata de condicionamento físico, as tendências estão em constante evolução, mas encontrar a prática que melhor se adapta às suas habilidades e preferências pode ser a chave para um relacionamento duradouro com o exercício.

Alguns prosperam com a liberação de endorfinas que a corrida de longa distância proporciona, outros buscam a adrenalina do frio na terapia com água, enquanto alguns preferem o ritmo lento do pilates, que tonifica o corpo inteiro.

No entanto, há uma nova mania fitness que está dominando o mundo do TikTok, introduzindo a tendência #cozycardio ou #cosycardio. O "Cardio Aconchegante" está fazendo muito sucesso na plataforma de mídia social, acumulando até o momento 7,5 milhões de visualizações - e esse número continua crescendo. Mas afinal, o que é o cardio aconchegante?

Segundo especialistas da Lift Vault no The Mirror, o cardio aconchegante é uma "forma relaxada e eficiente de se exercitar" que gira em torno do "conforto e paz", algo com que todos podemos concordar.

O cardio aconchegante vai além de simplesmente caminhar em uma esteira em ambientes fechados, fazer aulas de exercícios de baixa intensidade ou se exercitar em casa.

Os especialistas afirmam que o cardio aconchegante é "se exercitar no conforto da sua própria casa, em um ambiente relaxante", o que envolve criar um clima com iluminação suave, velas e até mesmo se exercitar de pijama, na frente da TV, enquanto assiste a um filme, ou em qualquer ambiente em que você se sinta mais relaxado.

Corpo ativo

Alguns fãs de fitness no TikTok ainda realizam sessões de levantamento de peso ou exercícios cardiovasculares seguindo esse ethos, pois não precisa ser apenas exercícios cardiovasculares, apesar da hashtag em tendência.

Kyle Risley, fundador da Lift Vault, fala sobre essa tendência de fitness: "existem várias vantagens nessa abordagem de treino, especialmente para aqueles que não se sentem muito confiantes em ir à academia ou que carecem de motivação para ir à academia durante os meses mais frios".

Ele acrescenta: "manter consistentemente o corpo ativo é extremamente importante, além das coisas óbvias, como perda de peso, sono melhorado e saúde cardíaca. Os exercícios cardiovasculares também podem ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, pois liberam endorfinas que naturalmente melhoram o seu humor e a saúde mental geral".

O cardio aconchegante está provando que o exercício não precisa ser uma atividade fria e estéril, mas pode ser agradável para os sentidos, promovendo alegria no movimento. As redes sociais estão desempenhando um papel importante em popularizar essa abordagem de exercício, permitindo que as pessoas abordem a atividade física de uma maneira mais descontraída e acolhedora.

Portanto, se você preferir se exercitar em um ambiente aconchegante, com uma manta macia e o seu podcast favorito, saiba que está fazendo um ótimo trabalho em manter-se ativo e cuidar da sua saúde física e mental.

Como disse um usuário do TikTok inspirado por essa tendência: "estou feliz por ter feito algo, é melhor do que não fazer nada".