Trabalhador decide não cortar a luz de casal de idosos e comove as redes sociais com vídeo do momento

Mais um vídeo se tornou viral no TikTok ao comover as pessoas da rede social. Dessa vez, um jovem compartilhou o momento difícil que passou em seu trabalho.

De acordo com o portal El Popular, o funcionário encarregado de cortar a energia elétrica da casa de pessoas que não pagaram suas contas, tomou uma atitude quando foi realizar o serviço na casa de um casal de idosos.

As imagens mostram o momento em que ele chega em uma casa humilde de um bairro no Peru e se comove muito com o que vê.

Ele bateu na porta da casa dos idosos, quando de repente um senhor começa a dar algumas moedas para que sua esposa dê ao jovem, pedindo entre lágrimas, que ele aceitasse o dinheiro e não cortasse a energia elétrica.

O jovem trabalhador não aceita e pede a senhora que ela ficasse com o dinheiro, informando que não cortou a luz e que ela deveria cuidar de uma ferida que tinha.

O vídeo conta com mais de 3,2 milhões de visualizações, 198,7 gostos e 8.129 comentários, onde muitos internautas destacaram a empatia do funcionário e o agradeceram por não ter cortado o serviço do humilde casal de idosos.

As pessoas também se mobilizaram e pediram o endereço da casa para que pudessem trazer uma doação.

Confira as imagens a seguir:

