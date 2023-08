Trabalhadora confronta a chefe por situação injusta e se surpreende com a resposta que recebeu

Uma mulher estadunidense insatisfeita com a situação que vivia em seu trabalho, se surpreendeu com a resposta que recebeu da sua chefe ao reclamar.

De acordo com o portal La vanguardia, Kristin, usou as redes sociais para contar a reação da sua superior quando ela informou que estava cansada de fazer o trabalho dos outros colegas.

Ela começa um vídeo dizendo que recentemente fazia tarefas extras em uma empresa, uma vez que esses trabalhos deveriam ser executados por outros funcionários de nível superior da empresa.

Encarando o problema, a jovem decidiu enviar um e-mail para sua chefe, pedindo que suas responsabilidades fossem reavaliadas.

No texto, Kristin lembrava à mulher que vinha preparando um relatório semanal detalhado e outras tarefas que, na verdade, cabiam aos funcionários da área financeira da empresa.

Por outro lado, ela deixou claro que é funcionária do escalão mais baixo da empresa e que não queria mais perder tempo com afazeres que em teoria, não deveriam ser designados a ela.

“Esse relatório detalhado e outras tarefas extras estão fora do escopo das minhas obrigações como trabalhadora”, ela alertou seu chefe no e-mail. Gostaria de saber se você poderia definir quem deve fazer esses trabalhos. Como tenho colaborado com outras áreas da empresa, gostaria de me liberar dessas tarefas extras para atender os requisitos novamente e os deveres habituais da minha posição. Muito obrigada”, finalizou.

Mesmo apreensiva, ela decidiu mandar o e-mail que havia enviado e esperou pacientemente uma resposta.

“Estou com muito medo, estou tremendo”, ele expressou no vídeo.

Depois de um tempo, ele recebeu uma resposta da sua chefe, que para sua alegria, concordou com tudo e anunciou que ela receberá uma promoção.

“Minha chefe concordou com o fato de que essas funções não eram específicas para o meu cargo e me disse que eles iriam delegar essas tarefas para a área financeira. Além disso, ela me disse que eles vão me dar uma promoção. Eu consegui uma promoção sem ter solicitado!”, revelou a funcionária, feliz com o desfecho.

Nas redes sociais, muitos a parabenizaram por sua determinação. Kristin ainda agregou que ficou receosa devido a experiencias anteriores, mas que a chefe atual era uma profissional muito boa.

“Eu, como gerente de uma empresa, quero parabenizá-lo por sua coragem e por se defender. Você merece essa promoção”, comentou uma seguidora.

