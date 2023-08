Mulher se recusa a cortar o contato com a ex-namorada do filho e é criticada

Uma mãe está passando por momentos de tensão em sua família. Após se recusar a cortar relações com a ex-namorada do filho, ela pode ter colocado em risco seu relacionamento com ele e com o neto que está por vir.

Desabafando no Reddit, a mulher pediu a opinião de outras pessoas sobre o assunto e questionou se estava agindo errado.

Sem se identificar, ela conta que o filho tinha uma namorada, a qual chamou de Abby, e que toda a família pensava que o relacionamento dos dois acabaria em casamento.

Por conta disso, todos se afeiçoaram a ela e a acolheram como parte da família visto que a jovem não tem um bom relacionamento com os pais. Após quatro anos o relacionamento terminou, mas eles se recusam a romper o contato com a jovem.

“Meu filho não gostou de mantermos contato com ela, mas superou. Ele agora se casou e sua esposa é legal como um todo, mas estamos tentando achar um meio de nos aproximar dela, o que vem sendo difícil”.

“Achei que o nosso relacionamento melhoraria com o tempo e como eles têm um bebê a caminho, achei melhor recuar”, afirma a mulher.

As coisas desandaram

A mulher então revela que recentemente fez uma reunião familiar e que Abby, a ex do filho, apareceu com uma generosa porção de brownies.

“Tudo parecia ir bem, mas no final da noite meu filho e a esposa disseram que nós precisamos terminar o nosso relacionamento com Abby. Ele disse que ela não é nossa família e que sua esposa é quem cumpre esse papel”.

“Eu disse que isso era algo terrível e que não vou cortar contato com ela por causa disso. Minha nora então perguntou o motivo de eu não gostar dela e eu disse que eu gosto dela, e muito, mas que não temos tantas coisas em comum e que sempre que a convido para dividir momentos comigo ela se recusa”.

“Ela acabou chorando e meu filho me chamou de idiota por escolher ficar ao lado da ex ao invés do lado dele. Eu errei?”, termina a mãe.

Leia também: Mulher é criticada por manter contato com o pai após ele dar em cima da sua melhor amiga

Entre os comentaristas, as reações foram variadas.

“Ele não tem o direito de escolher quem são os seus amigos. Você não está errada”, comentou uma pessoa.

“Todos estão errados. Você por convidar a ex dele para um evento com ele e a atual esposa. Ela por aparecer sabendo disso, e seu filho e a esposa por te pedirem para cortar contato com a ex”, comentou outra.

No entanto, uma terceira afirmou que a única errada é ela: “Você está completamente errada por convidar a ex do seu filho e claramente está querendo forçar uma situação que não vai acontecer”.