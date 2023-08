Mulher é criticada por manter contato com o pai após ele dar em cima da sua melhor amiga

Uma jovem de 21 anos se viu em uma grande briga com sua melhor amiga depois de descobrir um comportamento inadequado de seu pai. Em um desabafo no Reddit, ela conta como a amizade de sete anos pode ter terminado por um “mal-entendido”.

Sem se identificar, a jovem conta que sua melhor amiga, a qual chama de Sarah, de 22 anos, contou a ela que se encontrou com seu pai durante uma noitada. Na ocasião, ela recebeu diversas mensagens da amiga dizendo que seu pai, de 40 anos, estava no mesmo bar que ela e algumas outras amigas.

“Foram diversas mensagens dizendo que ele era esquisito e que tinha flertado com ela. Ele se aproximou de Sarah e disse que ela era bonita. Depois começou a acariciar seu braço e perguntar se poderia pagar um drink para ela e se sentar com ela para conversar”.

“Ela disse que ficou chocada e que achou que era brincadeira no início. No entanto, quando ela percebeu que não era começou a jogar na cara dele que ele a conhecia desde os seus 15 anos e outras coisas mais. Ele então apenas se levantou e saiu com os amigos”.

A amiga reprovou sua atitude

Seguindo seu relato, a jovem conta que não duvidou da amiga já que sabe bem da preferência do pai por mulheres mais novas. Além disso, ela afastou a possibilidade de um engano uma vez que o pai e sua amiga se conheceram antes.

No entanto, isso não a impediu de conviver com os avós paternos e seus primos.

“Eu sempre participo dos almoços de domingo na casa da minha avó, e nem sempre meu pai vai nessas ocasiões. Na última semana ele foi e minha avó disse que queria uma foto em família. Acabei ficando ao lado do meu pai, mas nem me liguei disso. Pouco tempo depois, meu primo publicou a foto e minha amiga enviou mensagens me acusando de ‘falar com aquele canalha’ e disse que não falaria mais comigo enquanto eu falar com meu pai”.

Leia também: Pai é elogiado por largar o filho com a esposa e viajar com os amigos

“Eu disse a ela que não poderia fazer isso, e desde então ela cortou contato comigo. Estou confusa. Não quero falar sobre isso com meu pai porque acho que isso pode afetar meu relacionamento com minha avó e meus primos, mas não quero perder minha amiga”.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em sua decisão.

“Seu pai pode ter feito algo estranho, mas ele estava conversando com uma adulta e não com uma criança”, comentou uma pessoa.

“Seu pai fez merda com sua amiga, mas ele ainda é seu pai e ela está sendo irracional em pedir para você cortar completamente seu pai da sua vida porque ele chegou nela em um bar”, finalizou outra.