Homem compra briga com a cunhada na esperança de defender sua esposa

Um homem precisou tomar medidas extremas para proteger sua esposa dos ataques da irmã. Enquanto a mulher luta para superar um quadro de depressão pós-parto, a irmã insiste em dar opiniões e críticas não solicitadas sobre o nome da filha do casal.

Sem se identificar, o homem buscou apoio no Reddit, onde contou com a opinião de outros usuários da plataforma.

Segundo o relato, ele e a esposa deram as boas-vindas à filha, Calla, no mês de junho. Desde então o casal vem enfrentando um momento delicado já que a mulher foi diagnosticada com depressão e ansiedade pós-parto.

Enquanto esperavam a chegada da filha, eles seguiram os conselhos da mãe do homem e não anunciaram o nome da menina, tentando evitar opiniões indesejadas. Mas isso não foi o bastante, já que a tia da criança não conseguiu se conter.

“Minha esposa e sua irmã têm um relacionamento difícil. Quando ela soube o nome que escolhemos, foi a primeira a criticar. Ela disse que nem era um nome e que deveríamos ter buscado sua opinião antes de tornar algo definitivo”.

“Eu então sugeri que ela ficasse de boca fechada, mas ela apenas revirou os olhos e continuou incomodando minha esposa”, conta o homem.

Ele decidiu dar um jeito

Cansado das provocações e atitudes da cunhada, o homem não conseguiu se conter ao ouvi-la criticar o nome da bebê durante uma reunião familiar.

“Eu fiquei possesso e comecei a falar ironicamente com ela dizendo que não sabia como nós esquecemos de levar sua opinião em conta e que fomos egoístas em fazer isso porque a opinião dela é a única que importa, e claramente é a melhor já que seu gosto refinado para as coisas é o melhor de todos”.

“Todos começaram a rir da forma com a enfrentei, inclusive minha esposa que estava quase chorando antes de eu intervir. Foi a primeira vez que a vi sorrir desde o nascimento da nossa filha”.

“Minha cunhada ficou furiosa e me acusou de agir de forma infantil. Todos riram e a maioria nos apoiou e defendeu, mas tenho medo de que ela faça algum tipo de retaliação com minha esposa, mesmo estando chateada comigo”, finaliza.

Os usuários do Reddit foram rápidos em dar suas opiniões, e afirmaram que eles devem se distanciar o quanto antes da mulher.

“Eu coraria o contato com ela até sua esposa estar mentalmente saudável para poder lidar com essa negatividade”, comentou uma pessoa.

“É um nome e tem um significado muito bonito! Nada do que você disse para sua cunhada foi errado”, finalizou outra.