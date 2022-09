Juíza do AM flagrou policiais rasgando CNH de motoboy durante abordagem

Um entregador de aplicativo de Manaus teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) rasgada por dois policiais, durante uma abordagem. O momento, flagrado por uma juíza, foi filmado e as imagens estão viralizando nas redes sociais desde a última terça-feira (27).

A magistrada gravou a abordagem violenta no último domingo (25), em dois momentos. O primeiro deles mostra um motoboy estacionado em uma calçada, entre dois policiais.

Um deles permanece na rua, com a arma em punho. O outro segura a mochila do entregador, se aproxima do rosto dele e grita “tá tirando onda com a polícia?”, seguindo com palavrões.

Passado um tempo, o agente que apontava a arma dá um tapa no motoboy e pede para ver a CNH dele. O policial pega o documento, rasga-o e devolve os pedaços. Tudo isso foi acompanhado pela juíza pela sacada de seu prédio.

Já o segundo momento mostra a própria magistrada tirando satisfação com os policiais. Eles se justificam, dizendo que o entregador teria se recusado a descer da moto.

Um deles chega a dizer que o motivo para a abordagem violenta era uma forma de precaução: “a gente não sabe se ele tem uma faca, um revólver”.

Nota da Secretaria de Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) emitiu uma nota à imprensa. Segundo o jornal Correio Braziliense, foi aberta uma investigação. Confira a nota na íntegra:

“A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que tomou conhecimento do fato e determinou instauração do processo administrativo disciplinar pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da instituição para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas.

A PMAM ressalta que não compactua com eventuais desvios de conduta praticados por seus policiais. A Corregedoria-Geral da SSP-AM acompanha o processo disciplinar a ser instaurado pela PMAM. A SSP-AM também reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta de agentes da Segurança Pública estadual, tendo o dever legal de apurar o fato”.

