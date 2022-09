Estados brasileiros ganharam personagens de luta por ilustrador; confira

Feiticeira de Santa Catarina, militar do Distrito Federal... E se cada estado brasileiro tivesse seu próprio personagem de luta? Um ilustrador fluminense deu asas à imaginação e criou um protagonista para cada unidade da federação.

Gustavo Almeida tem 19 anos de idade e mora em Magé, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele criou o projeto “Ordem e Porrada”, em que se inspira nas bandeiras dos estados do Brasil para dar vida a lutadores, com traços típicos dos universos de animes, mangás e games.

Até o momento, ele ilustrou metade das unidades federativas. O pontapé inicial foi a Bahia, representada por uma mulher negra capoeirista inspirada no personagem Eddy Gordo, da série Tekken.

Embora todos tenham suas particularidades - cada detalhe é um easter egg sobre a cultura regional do estado representado, tradicional e contemporânea - alguns personagens se destacam pela ousadia de Gustavo.

O protagonista do Espírito Santo, por exemplo, é um homem trans. O ilustrador se aproveitou da coincidência da bandeira do estado ser parecida com a bandeira do movimento trans, ao mesmo tempo em que adicionou uma tatuagem de beija-flor (ave símbolo do estado) e um cinto de casacas (instrumento musical capixaba).

Já o Pará recebeu uma lutadora que teve sua roupa inspirada em Joelma, principal popstar do estado. A arma nas costas é uma referência à Cabanagem (movimento de independência liderado pelo estado) e a mão que se transforma faz uma alusão ao folclore, bem como ao açaí.

Segundo Gustavo, as dicas que recebe dos seguidores são fundamentais. “As pessoas sabem muito do lugar onde elas vivem, sempre puxando coisas do fundo do baú, termos e palavras locais. É muito legal ler as ideias e detalhes que eu não posso deixar de colocar”, disse ele, em entrevista ao jornal Estado de Minas.

Confira todos os desenhos já divulgados até o momento:

01 Bahia pic.twitter.com/4NYJrQ73hr — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 9, 2022



01 Bahia pic.twitter.com/4NYJrQ73hr — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 9, 2022

02 Rio Grande Do Sul pic.twitter.com/p5qpreazbJ — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 10, 2022



02 Rio Grande Do Sul pic.twitter.com/p5qpreazbJ — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 10, 2022

03 Paraná pic.twitter.com/86cGtEqFj5 — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 11, 2022



03 Paraná pic.twitter.com/86cGtEqFj5 — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 11, 2022

04 Santa Catarina pic.twitter.com/al0XwX8TmQ — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 12, 2022



04 Santa Catarina pic.twitter.com/al0XwX8TmQ — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 12, 2022

05 Espírito Santo pic.twitter.com/pNoVvICEoX — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 13, 2022



05 Espírito Santo pic.twitter.com/pNoVvICEoX — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 13, 2022

06 Pernambuco pic.twitter.com/zsOa5KPQGh — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 14, 2022



06 Pernambuco pic.twitter.com/zsOa5KPQGh — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 14, 2022

07 Maranhão pic.twitter.com/TsrJJkChnT — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 15, 2022



07 Maranhão pic.twitter.com/TsrJJkChnT — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 15, 2022

08 Distrito Federal pic.twitter.com/sdhgtZV2ls — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 16, 2022



08 Distrito Federal pic.twitter.com/sdhgtZV2ls — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 16, 2022

09 Pará pic.twitter.com/QNhPYQJNw9 — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 17, 2022



09 Pará pic.twitter.com/QNhPYQJNw9 — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 17, 2022

10 Rondônia pic.twitter.com/3Rrk0iHWJC — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 19, 2022



10 Rondônia pic.twitter.com/3Rrk0iHWJC — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 19, 2022

11 Sergipe pic.twitter.com/D152qLbL8l — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 20, 2022



11 Sergipe pic.twitter.com/D152qLbL8l — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 20, 2022

12 Minas gerais pic.twitter.com/oeuDid7D4e — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 22, 2022



12 Minas gerais pic.twitter.com/oeuDid7D4e — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 22, 2022

13 Goiás pic.twitter.com/aUtAMI4QHW — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 24, 2022



13 Goiás pic.twitter.com/aUtAMI4QHW — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 24, 2022

14 Rio De Janeiro pic.twitter.com/dy1zp9XYBm — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 27, 2022



14 Rio De Janeiro pic.twitter.com/dy1zp9XYBm — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 27, 2022

