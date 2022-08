Ela ameaçou cancelar o casamento caso os convidados não paguem suas refeições

Uma noiva afirmou estar completamente arrasada após ser forçada a tomar uma decisão polêmica para “salvar” seu casamento. Segundo ela, caso os convidados não concordem em pagar por suas próprias refeições ela precisará cancelar a comemoração.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva preocupada foi até o Reddit para compartilhar suas preocupações com os demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta que por causa do aumento no preço dos itens de um casamento ela está diante da possibilidade de precisar cancelar a celebração, programada para acontecer em outubro deste ano.

“Alguém chegou a pedir aos convidados que paguem por suas refeições? Tudo está extremamente caro no momento. Vamos ter que adiar nosso casamento, marcado para outubro, cancelar a parte dos convidados ou pedir a eles que paguem por suas refeições ao invés de nos enviarem presentes”, confessa a noiva desesperada.

Ela está desesperada

Preocupada com a situação e com medo de ver seu grande dia se transformar em um desastre, a noiva pediu para que os demais usuários da plataforma dessem sugestões sobre como lidar com a situação antes que tudo piore.

“Eu já enviei os convites então não tenho certeza sobre qual é a melhor forma de falar com meus convidados e explicar a situação. Por favor, me ajudem. Estou completamente estressada e chateada com essa situação”, finalizou a mulher.

Em pouco tempo diversos usuários comentaram a publicação sensibilizados com a história da noiva. “Pessoalmente, se me pedissem para pagar minha comida dentro de um valor razoável ao invés de um presente, eu ficaria feliz com isso. Desde que isso ficasse claro desde o princípio eu não vejo problemas. Algumas pessoas só querem passar o dia com sua família e amigos”.

“Exatamente, não é algo terrível se as refeições forem acessíveis e os presentes não forem esperados”, concordou outra pessoa.

“Entendo que queriam comemorar seu casamento com as pessoas queridas, mas estão com o orçamento apertado. É compreensível”, finalizou outra.