Noiva cria ‘engenhoca’ para manter costume de sua cultura ao se casar

Uma noiva decidiu surpreender seu noivo, e os convidados, no dia de seu casamento ao incorporar elementos de sua cultura na celebração realizada no país natal do noivo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva, identificada como Rachel Kwon, decidiu criar uma “capa de vestido” incomum para ser utilizada no dia de seu casamento, garantindo que seu visual ficasse escondido dos convidados e do noivo antes de sua entrada na cerimônia.

Querendo garantir que superstição fosse mantida, a jovem noiva americana decidiu manter seu visual escondido dos convidados e de seu noivo, que já foi líder de um conhecido grupo de K-Pop.

Para isso, ela seguiu o conselho de uma amiga e criou uma engenhoca, feita a base de um guarda-chuva, para garantir que ninguém visse seu vestido antes da hora.

O vídeo do casamento foi compartilhado por ela em seu perfil no TikTok. É possível ver o momento em que a noiva, acompanhada de seus pais, tenta subir uma escada enquanto tem seu corpo escondido por uma estranha capa que a cobre da cabeça aos pés.

Ela explicou o motivo de usar a “capa”

Diante de diversos questionamentos, a noiva decidiu compartilhar as razões que a levaram a “se esconder” antes de entrar no local da celebração. Escrevendo nos comentários ela explica que se casou na Coreia do Sul, país natal de seu noivo, onde é costume permitir que todos vejam e tirem fotos com a noiva antes do casamento.

No entanto, a noiva preferiu seguir a superstição de “se esconder antes do casamento e revelar o visual somente em sua entrada” para a cerimônia, e teve sua atitude aprovada por diversas pessoas nos comentários.

“Manter meu vestido de noiva escondido até eu entrar no local da cerimônia é algo muito importante para mim”, afirmou uma pessoa.

“Quando você se casa com alguém de uma cultura diferente é importante incorporar suas tradições. Ótimo trabalho”, comentou outra.

Além dos comentários elogiando sua engenhoca, a noiva também foi surpreendida por diversas fãs de seu noivo, J-Heart, ex-líder do grupo de K-Pop N.Sonic, que não perderam tempo em elogiar a apresentação musical feita pelo noivo após a cerimônia.

“Meu Deus! Isso foi tão fofo que poderia virar a cena de um dorama”, comentou uma pessoa. “Isso foi a coisa mais fofa que eu vi hoje”, afirmou outra.