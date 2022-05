Fome de Mac: menino de 2 anos pede 31 cheeseburgers por aplicativo

Kelsey Burkhalter Golden não entendeu nada quando a campainha tocou e um entregador de comida anunciou que tinha 31 cheeseburgers do McDonald’s para ser entregue naquele endereço.

Ela ainda tentou rejeitar a compra, dizendo que ninguém tinha pedido nada da rede de fast food no local, mas o comprovante marcava o endereço e o pagamento tinha sido efetuado pelo cartão de crédito cadastrado na plataforma de delivery da cidade.

Kelsey mora em Kingsville, no Texas, Estados Unidos, com marido e o filho de 2 anos, Barrett, que por acaso, lembrou ela, estava brincando com seu celular pouco antes da entrega dos lanches.

“Meu filho estava brincando com meu telefone, pensei que ele estava tirando fotos, mas quando virei as costas ele fez a encomenda”, disse a mulher.

Apesar do contratempo, ela resolveu levar tudo na brincadeira e fez uma postagem nas redes sociais convidando todos que quisessem comer hambúrgueres do MacDonald’s. “Tenho 31 cheeseburgers grátis do McDonald’s, se alguém estiver interessado. Aparentemente meu filho de 2 anos sabe como pedir pelo aplicativo”, disse na postagem. Na foto do post, seu filho aparece sentado em cima da mesa comendo um cheeseburger, enquanto os outros 30 fazem um monte ao seu lado.

Menino de 2 anos pede 31 cheeseburgers em aplicativo (Foto: Reprodução / Facebook)

Algumas almas generosas se ofereceram para retirar alguns preciosos sanduíches de suas mãos. “Há alguém vindo em dez minutos para pegar alguns, mas não sei quantos ela quer”, disse Kelsey.

Ela garantiu que vai tomar todas as medidas para evitar que isso aconteça novamente. “Acho que terei que esconder o aplicativo ou algo assim”, disse.