Clientes de supermercado criticam item ‘antiético’ e ‘incrivelmente preguiçoso’ para data comemorativa

Clientes de um supermercado, na Inglaterra, criticaram um ‘novo produto’ considerado ‘antiético’ e ‘incrivelmente preguiçoso’ criando para uma popular data comemorativa no país europeu.

A rede lançou uma nova linha de infusões com frutas fatiadas e guarnições (em potes de plástico), como detalhado pelo site The Mirror.

No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com a embalagem de plástico, preocupados com o fato de a linha não ser exatamente ecologicamente correta.

Internautas revelaram preocupação que a fruta tenha sido pré-cortada, com alguns alegando que poderia simplesmente comprar versões inteiras por muito menos do que o preço anunciado.

Um comprador compartilhou uma foto na popular página ‘Snack Reviews’ do Facebook, onde provocaram uma série de opiniões acaloradas.

As infusões de bebidas (criadas apenas para o Jubileu) contêm toranja e alecrim, limão e pepino, enquanto o pacote ‘Doce e Frutado’ contém laranja e limão e laranja, maçã, morango e pepino.

Segundo o site, uma usuário escreveu: “Então, é literalmente um monte de frutas fatiadas em uma embalagem de plástico, rotulada para bebida”.

Outro brincou: “Como as pessoas são preguiçosas? Será que não ouviram falar de uma faca, sério”.

No entanto, houve quem pudesse ver os benefícios da variedade, observando que, para algumas pessoas, especialmente aquelas com limitações, não é tão fácil quanto simplesmente cortar um pedaço de fruta. Confira:

ASDA shoppers blast 'unbelievably lazy' £1.75 Jubilee party pre-sliced fruithttps://t.co/Sg04l503BN pic.twitter.com/IHWTmoLKYU — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) May 17, 2022

Com informações do site The Mirror