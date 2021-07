Lua Cheia em Aquário dá início a duas semanas difíceis a partir de 23/7

A Lua Cheia em Aquário começa às 23h36 do dia 23 de julho de 2021. E o mapa desta lua indica tempos que podemos enfrentar duas semanas difíceis. E por que essa é uma Lua Cheia difícil? Porque coloca Plutão em destaque no céu geral, que tem a ver com complexidades, crises, coisas que saem debaixo do tapete e revelam questões que incomodam, no plano coletivo e pessoal.

Para o Brasil e o restante do mundo, há potencial de agitação e protestos na primeira semana de agosto.

E por que duas semanas? Porque a Lua Cheia traz tendências que vale até a Lua Nova de Agosto, quando começa um novo mês lunar. Veja aqui o calendário lunar 2021 completo.

Além disso, o mapa da Lua Cheia em Aquário tem Mercúrio em oposição a Plutão. Isso tende a destacar notícias de crises, notícias de problemas e notícias contundentes, especialmente para governos, porque Plutão está no Meio do Céu para o Brasil.

Na Astrologia, o Meio do Céu representa a imagem pública, reputação, profissão, ambições, posição na sociedade e, também, rege os governantes, as pessoas empregadoras e qualquer autoridade. Plutão no Meio do Céu para o Brasil pode indicar problemas para governos, gestores ou governantes.

Por exemplo, pode ser que alguma autoridade tenha de enfrentar uma enchente em uma cidade. Ou algum escândalo pode ser revelado envolvendo governantes. Ou alguma crise qualquer em um Estado. Ou seja, o mapa da Lua Cheia em Aquário indica que as próximas duas semanas podem ser uma fase de problemas ainda mais evidentes para o Brasil.

Como Câncer rege família, segurança e lar, também pode haver notícias fortes envolvendo famílias, casas ou crianças, com algum caso que pode chocar.

Como fica a vida pessoal com a Lua Cheia em Aquário

Na vida pessoal notícias difíceis também podem ser reveladas a partir da Lua Cheia em Aquário. Pode ser uma conversa séria que você precise ter nos próximos dias. Ou algo pode ser revelado. Ainda há a possibilidade de um parente ter de ser internado ou haver alguma comunicação de falecimento.

Mas é importante lembrar que notícias difíceis muitas vezes são necessárias.

Também vale a pena ter atenção com palavras contundentes. A comunicação pode ficar muito incisiva quando há uma oposição entre Mercúrio e Plutão. Tente observar o que você fala, porque nesse momento palavras podem ferir mais. E pode acontecer também de sentir que alguém feriu você com algo que foi dito.

O clima mental indica certo acirramento. Então, pode ser que você ouça as comunicações com mais intensidade do que foi a intenção de quem disse. Uma das dicas para lidar melhor com essa fase é entender que intensidade passa. É importante manter o senso de proporção.

14 dias tensos

Astrologicamente falando, o clima dos próximos 14 dias, a partir da Lua Cheia em Aquário, é tenso, de muita disputa verbal. As redes sociais, possivelmente, serão um campo de batalhas. Se você quer evitar esse tipo de tensão, tente não publicar coisas polêmicas porque você pode ficar suscetível a ataques.

Como Mercúrio está em Câncer, as pessoas podem sentir como se fosse tudo pessoal. Isso é um problema, claro, porque muitas vezes uma opinião é emitida de forma impessoal, mas pode ser tomada como pessoal.

Nesse período, a tendência é de que possam surgir intensidades. Procure se centrar para não entrar em um clima muito bélico, com pensamentos negativos e destrutivos, inclusive contra si mesmo. Ou então fixos e obsessivos, como vigiar a rede social de um(a) ex com quem o relacionamento já terminou, por exemplo.

Algumas pessoas podem também ter de atentar para nostalgia e retorno excessivo ao passado, algo ligado a Câncer. Porém, se o passado não passou é porque talvez algo tenha de ser entendido com maior profundidade. Muitas pessoas perderam entes queridos em 2020 e 2021 e ainda têm de processar lutos.

A Astrologia traz essas previsões não como algo pesado, mas para que você possa escolher como vai se posicionar diante de um céu difícil. Lembre-se de que conversas críticas também podem se revelar uma oportunidade de melhora. Além disso, não raro, algumas coisas precisam ser transformadas nas relações e esse tipo de conversa podem ser necessária. O mapa da Lua Cheia ocorre com Vênus, o planeta das relações, em Virgem, que é um signo de realismo e aperfeiçoamento, qualidade que deveria estar mais presente nas atitudes perante as relações.

E como dica final, este é um momento bom para terapia, a fim de erradicar padrões que talvez venham se repetindo, não só do seu passado pessoal, como também tendências familiares que esteja carregando. Se tiver disposição para um bom e honesto mergulho, há também boa oportunidade para enxergar o que não vai bem e de transformação e cura.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]