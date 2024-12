Prefeitura de São Paulo admite falta de vacina contra Covid na cidade

Não há vacina contra a Covid no município de São Paulo. As últimas 60 mil doses foram disponibilizadas ao público elegível em outubro, de acordo com nota enviada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Em relação aos imunizantes que protegem contra o vírus influenza e a dengue (Qdenga), não há problema de desabastecimento.

A situação exposta pela Secretaria da Saúde pode ser comprovada em pelo menos 21 unidades — nas UBSs Belenzinho, Barro Branco, Engenheiro Trindade, Vila Esperança - Dr. Cassio Bitencourt Filho, Vila Prudente, Vila Aricanduva, Mooca I e AMA/UBS Integrada Água Rasa (leste); UBSs Jardim Elisa Maria I, Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão, Santo Dias e Casa Verde Alta (norte); UBSs Alto De Pinheiros, Butantã, Dr. José De Barros Magaldi e Real Parque - Dr. Paulo Mangabeira Albernaz Filho (oeste); e UBSs Jardim Aeroporto - Dr. Massaki Udihara, Alto Do Umuarama, Campo Limpo, Indianópolis - Sigmund Freud e Barragem (sul).

A pasta afirmou que aguarda o repasse de novas doses da vacina contra a Covid para seguir com a imunização. Em 2024, de janeiro até o momento, na capital paulista, foram aplicadas 1.115.994 doses da vacina contra a Covid no público prioritário.

No SUS (Sistema Único de Saúde), os imunizantes são adquiridos pelo Ministério da Saúde e repassados aos estados, que distribuem para os municípios.

Apesar de questionada, a Secretaria Estadual da Saúde não respondeu se há outros municípios com falta das três vacinas. A pasta disse que em outubro solicitou ao ministério 500 mil doses do imunizante contra a Covid, mas recebeu 210 mil. No mês de novembro, das 150 mil doses, recebeu apenas 23.020.

Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, disse que, desde o final de outubro, foram distribuídas para o país 1,2 milhão de doses da vacina contra a Covid.

“Nós mandamos para o estado de São Paulo 210 mil doses no final de outubro. Depois, na última semana de novembro, uma complementação de 23 mil doses. O registro que nós temos é de aplicação de 102 mil doses”, afirma Gatti.

“Nesta semana o Ministério da Saúde está recebendo vacina da Covid do seu fornecedor. Recebemos hoje um milhão e meio. Amanhã, vamos receber mais um milhão e meio, e no início da semana que vem, enquanto passar o procedimento regulatório, de inspeção de qualidade, vamos distribuir outra leva para os municípios. E também receberemos na semana que vem mais 1,9 milhão de doses. Essas doses que eu estou falando para vocês, de um milhão e meio, um milhão e meio e 1,9, são do contrato plurianual que o Ministério da Saúde inicia agora. Então, para nós a coisa está fluindo normalmente”, diz o gestor.