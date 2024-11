Apostou na Mega? Veja as seis dezenas que valem R$ 59,3 milhões

O apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2801 da Mega-Sena no sorteio desta quinta-feira pode faturar um dos maiores prêmios do ano, de R$ 59,3 milhões, o suficiente para garantir uma aposentadoria feliz e confortável.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta terça-feira:

25, 27, 33, 46, 48, 56

SORTEIO ANTERIOR

Nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio de terça-feira e o prêmio acumulou. Setenta e três apostas fizeram a quina e garantiram um prêmio de R$ 47.024,00. Na faixa dos quatro acertos, 4.093 apostas faturaram R$ 1.198,12 cada.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.