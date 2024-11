Falhas em ônibus intermunicipais aumentam 16% no 1º semestre

No primeiro semestre, foram registradas 13.015 falhas nos ônibus intermunicipais operados pela EMTU, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, com 11.205 falhas.

Os dados fazem parte de um levantamento feito via Lei de Acesso à Informação pela TV Globo. A EMTU é responsável pela operação da frota que circula entre os municípios do interior e da região metropolitana de São Paulo.

A maioria das ocorrências foi registrada pelo motorista como “falha mecânica”, que compreende interferências no motor, pneus, freios e direção dos ônibus. Foram mais de 5 mil problemas desse tipo, um aumento de 21% na comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período do ano passado.

Das cinco linhas que mais apresentaram problemas nesse período, quatro atuam para atender o município de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. As linhas são: 030 (Valo Velho/Juquitiba), 178 (Embu das Artes/Capão Redondo), 513 (Jardim das Oliveiras/Capão Redondo), 032 (Parque Paraíso/Metrô Vila Sônia) e 239 (Jardim São Marcos/Cotia).

A única linha do ranking que não é de Itapecerica da Serra é a 178, que passa na cidade vizinha, Embu das Artes, em direção ao Campo Limpo. Além de tudo isso, os passageiros sofrem bastante com a superlotação nos horários de pico.

Em nota, a EMTU informou que “trabalha por melhorias, buscando constantemente reduzir as falhas e oferecer mais conforto aos passageiros das linhas que gerencia. O indicador de desempenho internacional usado para medir falhas operacionais (MKBF) por km percorrido melhorou em 37,16% de 2023 para 2024, indicando aumento no desempenho da operação. A renovação da frota tem ligação direta com isso. Nos últimos dois anos, 695 veículos 0 km foram entregues para a população. Na Região Metropolitana de São Paulo 3,5 mil veículos realizam mais de 32 mil viagens por dia. E consequentemente as linhas com mais registros de falhas são também as que mais realizam viagens. A linha 32, por exemplo, realiza 403 viagens diariamente. Todos os coletivos passam por inspeções periódicas para garantir a qualidade e a eficiência do atendimento”.