Cursos gratuitos: São Paulo Escola de Dança abre inscrições com 170 vagas; confira

A São Paulo Escola de Dança (SPED) abriu as inscrições para os Cursos Regulares e Livres, com 170 vagas disponíveis. Se você é apaixonado por dança e quer se aprofundar em diferentes estilos, essa é a sua chance!

As aulas começam em fevereiro de 2025 e acontecem de forma presencial (ou híbrida para o curso de Produção e Gestão). As opções de cursos são variadas, desde Dança Clássica, Contemporânea, Dança de Salão até Danças Urbanas. Acesse este link para saber mais!

Cursos Livres:

Têm inscrições abertas até 1º de dezembro e incluem Dança Clássica, Contemporânea, Dança de Salão e Urbanas, com 76 horas de carga horária ao longo de um ano. Para se inscrever, é preciso preencher uma carta de intenção e, dependendo do curso, passar por uma entrevista online ou vivência prática (que é eliminatória). As aulas acontecem às segundas e quartas ou terças e quintas, em horários específicos.

Cursos Regulares:

São mais intensivos, com 1.600 horas de carga e duração de dois anos. As opções incluem Dança e Performance, Produção Cultural, Teatro Musical e Técnicas da Dança, com aulas de segunda a sexta-feira (e alguns sábados). Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 16 anos e Ensino Médio completo. O processo seletivo inclui redação e vivência prática.

Além disso, a SPED adota políticas de ações afirmativas: 50% das vagas são destinadas a pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, e 20% são reservadas para pessoas pretas, pardas ou indígenas.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da SPED até os dias 1º e 4 de dezembro, conforme o curso. As aulas serão na sede da escola, no Complexo Júlio Prestes, no Centro de São Paulo. Não perca essa oportunidade de se aprofundar no mundo da dança!

Serviço | São Paulo Escola de Dança

Processos Seletivos

Cursos Livres

Inscrições: de 4 de novembro a 1º de dezembro

Encontre todas as informações no Edital Cursos Livres

Cursos Regulares

Inscrições: de 4 de novembro a 4 de dezembro